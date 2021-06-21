Выпускной в Ростове-на-Дону 2021: будет ли концерт на набережной, что запретят 1 июля

Выпускные в Ростове пройдут 1 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выпускной в Ростове-на-Дону 2021 пройдет 1 июля. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает, в каком формате пройдут праздничные мероприятия.

Как пояснили в областном правительстве, в этом году не будет общегородского выпускного на набережной. Из-за пандемии коронавируса вручение аттестатов в каждой школе пройдет по определенным правилам.

— Мероприятия должны быть организованы на свежем воздухе. На церемонии могут присутствовать два родителя выпускника, — рассказали в управлении информационной политики.

Напомним, в Ростовской области все еще запрещено проводить массовые мероприятия. Кафе и рестораны могут работать с семи часов до полуночи. Корпоративы разрешается проводить в отдельных помещениях площадью из расчета не менее четырех квадратных метров на человека. Для гостей может быть предусмотрено не более десяти посадочных мест.

Кроме того, в связи с выпускным 1 июля в ростовских магазинах запретят продавать алкоголь. Спиртное можно будет приобрести только в заведениях общепита и в магазинах беспошлинной торговли. Ранее «КП» публиковала полных список дат, когда ограничения на продажу алкоголя будут действовать в других городах Ростовской области.

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