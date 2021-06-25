"Забрала чужого малыша, чтобы удержать мужа": похитившая ребенка в роддоме Сальска женщина получила реальный срок

Младенца украли из роддома в Сальске Ростовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поставлена точка в громкой истории, погремевшей на всю страну прошлым летом. Тогда в роддоме Сальска пропал ребенок. Неизвестный проник в палату, в которой спал малыш, через окно. Очень тихо похититель подкрался к мальчику, завернул его в целлофановый пакет и сбежал. Как только исчезновение ребенка обнаружили, по тревоге были подняты и волонтеры, и полицейские.

Ближайшие пять лет женщина проведет за решеткой. Фото: источник в правоохранительных органах региона

Особых примет малыша было совсем немного - мальчик, рост - 52 сантиметра, вес - 3600 грамм, глаза серые, лысый. После почти суточных поисков ляльку нашли. Оказалось, его украла 41-летняя жительница Калмыкии. Как оказалось, малыша она украла, чтобы удержать молодого мужа.

Женщину задержали с малышом на руках в Калмыкии. По предварительным данным, она собиралась уехать на автобусе в Яшалту.

В Ростовской области из роддома похитили ребенка. Фото: "Лиза Алерт" Юг.

Похитительница планировала выдать мальчика за своего ребенка. В пресс-службе следкома по Ростовской области рассказали, что во время следствия подозреваемая полностью признала вину.

За похищение человека суд приговорил ее к пяти годам в колонии общего режима.

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Криминальные страсти, которые могли бы лечь в основу триллера, произошли в маленьком донском городке. Тихий Сальск на днях всколыхнула шокирующая новость – из местного роддома похитил новорожденного.

- Ох, и шуму было... Эта весть вмиг разлетелась по городку. Чего только люди не думали. Поговаривала даже, что на органы могли малютку выкрасть, - рассказала «Комсомолке» местная жительница (подробности)

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