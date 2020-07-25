2020-07-25T20:34:11+03:00
Происшествия

По факту похищения ребенка в Сальске возбуждено уголовное дело

Полицейские оперативно нашли украденного малыша
Виктория Никитина
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На похитительницу младенца завели уголовное делоНа похитительницу младенца завели уголовное дело
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В Ростовской области полицейским удалось в короткие сроки разыскать похищенного прямо из роддома младенца.

Ночью в дежурную часть позвонила фельдшер сальского родильного дома и сообщила, что одного из новорожденных похитили. К месту происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, на поиски были мобилизованы сотрудники уголовного розыска. Сначала правоохранители смогли установить лишь то, что похитителем была женщина.

- Сотрудниками Сальского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации были проведены следственные действия по установлению лица причастного к совершению преступления, а также свидетелей и очевидцев. Благодаря высокому профессионализму сотрудников сальской полиции и слаженным действиям подозреваемая была найдена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Позже сотрудники полиции установили и задержали 40-летнюю жительницу республики Калмыкия. Девушка прятала похищенного ребенка на съемной квартире. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сейчас жизни малыша ничто не угрожает и совсем скоро он будет возвращен матери.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

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В Ростовской области подозреваемый в похищении новорожденного проник в роддом через окно.

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После выкидыша жительница Калмыкии решилась на похищение младенца в Сальске.

Женщина собиралась уехать с похищенным ребенком в Яшалту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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