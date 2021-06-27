Новости Ростова-на-Дону на 27 июня 2021: суд признал встречу предпринимателей с аксайских рынков незаконным митингом

Что случилось в городе и области за сутки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростова-на-Дону на 27 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.
Суд признал встречу предпринимателей с аксайских рынков незаконным митингом. Участники собрания сообщили, что не обсуждали общественно значимые темы, а мероприятие не было публичным. Тем не менее их признали виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Им назначили по 40 часов обязательных работ.
Возле мобильных прививочных пунктов образовались очереди. По словам очевидцев, много желающих вакцинироваться было в двух торговых центрах в Западном микрорайоне. В донском правительстве сообщили, что в области имеется достаточный запас вакцины — на 12 тысяч доз.
В Ростове на дорогах установят 838 сигнальных столбиков. В ближайшее время они появятся на проспекте 40-летия Победы в районе дома № 117 и на проспекте Шолохова в районе дома № 308.
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