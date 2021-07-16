В очередь: желающих пройти вакцинацию в Ростове записывают на август

Первый квест - дозвониться до медучреждения, чтобы узнать, есть ли вакцина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители донской столицы активно прививаются от вируса COVID-19. Несколько месяцев назад сделать это можно было без ажиотажа и особых очередей. Сейчас, когда без прививки многим и поработать нельзя, и съездить отдохнуть, ситуация изменилась. Желающих так много, что ближайшие даты, на которые в пунктах вакцинации записывают на прививки, будут уже августе. Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» обзвонили ростовские поликлиники, но не везде можно пробиться со звонком.

Всю полученную информацию редакция направила в администрацию города. Там пообещали провести свою проверку и предоставить официальный ответ в ближайшее время. А теперь перечислим конкретно: куда звонили, и что нам сказали.

МОЖНО ДОЗВОНИТЬСЯ

Начнем, как говорится, с хорошей новости — перечислим медучреждения, куда смогли спокойно дозвониться и получить ответ.

Начинаем обзвон с поликлиники № 12. Записаться на вакцинацию в поликлинике можно по двум номерам (все номера указаны в конце текста). Дозвониться сюда совсем несложно: буквально через несколько секунд вежливая девушка взяла трубку и ответила на мои вопросы. Она сказала, что вакцинацию проводят, но ближайшие даты будут только в первых числах августа. Для записи в лист ожидания необходимо назвать полные ФИО, номер телефона. Как только ваша очередь дойдет, специалисты оповестят вас.

Следующая в списке горбольница № 6: дозвониться можно в регистратуру и на пункт вакцинации. Регистратор взял трубку сразу. Когда я спросила про наличие вакцины и даты записи, мне продиктовали номер пункта вакцинации и попросили обратиться туда. Девушка сказала, что запись ведется уже на 15 августа, но лучше уточнить. Набрав второй номер, я почти сразу попала на линию. Там мне подтвердили эту информацию. Любой желающий может записаться на середину августа уже сейчас: медики каждый день обрабатывают список желающих.

В некоторых учреждениях желающих пройти вакцинацию столько, что медики записывают на прививку уже на август Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поликлиника № 8 стала третьим пунктом, куда я пыталась записаться на вакцинацию. Здесь точных дат еще нет, однако по указанному номеру девушка ответила, что каждый желающий может периодически уточнять информацию о наличии. Как только вакцина появляется, вам сообщат.

Вот, собственно, и все: на этом сравнительно легкий обзвон с положительными ответами закончился. Дальше — интереснее.

ПЕШКОМ БЫСТРЕЕ

Есть ли сейчас вакцина и нужно ли записываться заранее или приходить сразу — вопросы простые, но не в каждом случае их есть кому задать. Перечислим список медучреждений, куда проще прийти своими ногами, чем дозвониться.

В поликлинику № 14 звонила три раза: долгие гудки, и нет ответа.

Поликлиника № 5. Сначала мой номер в очереди на ответ оператора был девятым. Спустя четыре минуты подполз к восьмой позиции, через шесть минут я была седьмой. Медленная мелодия на линии сменилась на что-то быстрое и звенящее, минуты на телефоне «капали», а напряжение нарастало. Спустя 10 минут мой номер по-прежнему оставался седьмым, а оператор так и не ответил.

До поликлиники № 9 я дозвонилась в первые минуты: там мне дали номер пункта вакцинации и предложили звонить по нему. Минута длинных гудков, и звонок сбрасывается. Звоню еще раз: та же ситуация — вызов просто отключается через время. На третьей попытке линия уже была занята, а во время четвертого звонка я услышала, что телефон находится вне зоны обслуживания.

Дозвониться до поликлиники горбольницы № 7 удалось с третьего раза. Как только сигнал прошел на другом конце провода, робот попросил ожидать ответа ближайшего оператора. Уже сбилась со счета, сколько раз прозвучала расслабляющая мелодия на том конце провода, но даже через 10 минут свободный оператор так и не нашелся.

Во время звонка в поликлинику № 1 голос робота присвоил мне шестой номер в очереди и попросил ожидать ответа. Каждые 40 секунд записанный заранее женский голос подбадривали меня, фразой, что первый освободившийся оператор обязательно ответит и периодически предлагал перейти на официальный сайт поликлиники. Через 5 минут звонок оборвался

Не во все поликлиники удалось дозвониться, значит, нужно идти туда самому

Телефон ЦГБ им. Семашко оказался неприступным: все мои попытки дозвониться пресекались на первой секунде, и так пять раз. В горбольнице № 4 ситуация повторилась.

Нельзя утверждать, что такая ситуация постоянная. И там, где мне ответили сразу, в другой раз не придется подождать на линии, а в больницах, куда не смогла дозвониться, кому-то да и ответят с первого раза. Но попытка — не пытка: сначала звоним, а если не получаем нужного результата, идем за прививкой в лечебное учреждение сами.

АЛЛО!

Номера пунктов вакцинации в городских больницах:

Поликлиника № 1: +7 (863) 285-10-35

Горбольница № 4: +7 (800) 200-02-00

Поликлиника № 5: +7 (863) 252-00-63, +7 (863) 243-64-11, +7 (863) 227-20-08, +7 (863) 243-68-66, +7 (863) 243-01-88

Горбольница № 6: +7(863) 251-56-52, +7(863) 210-00-77

Горбольница № 7: +7 (863) 236-19-22

Поликлиника № 8: +7 (863) 267-58-73, +7 (863) 267-01-55

Поликлиника № 9: +7 (863) 257-89-07

Поликлиника № 12: +7 (863) 245-00-22, +7 (863) 333-43-43

Поликлиника № 14: +7 (863) 242-04-34

ЦГБ им. Семашко: +7-991-104-79-87

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