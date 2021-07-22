Новости Ростова-на-Дону на 22 июля 2021: задержан полицейский, вымогавший у женщины 1,6 миллиона

Полицейский приехал в Ростов из КЧР. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новости Ростова-на-Дону на 22 июля 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

В Ростове задержали полицейского, приехавшего в командировку из Карачаево- Черкесской Республики. Его обвиняют по статье о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, правоохранитель установил подозреваемого в мошенничестве. Он отправился к его матери и потребовал 1,6 миллиона рублей — за эту сумму он обещал не привлекать к ответственности ее сына.

Рабочие начали асфальтировать мост на Малиновского и подходы к нему. За одну ночь они уложили асфальта на 3 700 квадратных метрах. Напомним, мост обещают открыть для движения 30 июля.

Экс-министр ЖКХ области Андрей Майер стал фигурантом нового уголовного дела. По версии следствия, бывший глава ведомства допустил нарушение при выделении средств на благоустройство парка в Зверево. Напомним, Майера задержали в прошлом году по подозрению в превышении полномочий при благоустройстве парка «Вересаево».

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