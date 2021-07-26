«Ты был дедушкой российского культуризма и примером, как надо бороться»: не стало легенды донского бодибилдинга Валерия Локтионова

Валерий Локтионов поддерживал спортивную форму даже несмотря на недуг. Фото: предоставлено героем публикации

Сегодня стало известно о кончине легенды донского спорта Валерия Локтионова. Известный культурист, чемпион Европы по бодибилдингу, наставник поколений спортсменов, актер ушел из жизни от продолжительной болезни. Большой друг «КП — Ростов-на-Дону» отличался неизмеримой силой духа, жаждой жизни — он столько всего хотел сделать. Сегодня «Комсомолка» вспоминает, за что его так любят и уважают земляки.

БОРОЛСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО

- Друзья, с прискорбием сообщаю, что Валерий Локтионов скончался после госпитализации с вирусным воспалением легких, - сообщает в его аккаунтах в «Инстаграме» в «ВКонтакте» супруга Яна. - Похороны состоятся 27 июля, с 13.00, на новом городском Ростовском кладбище. Сбор около ворот кладбища в 12.30.

Земляки знали, что последнее время Валерий отчаянно сражался за жизнь с большим количеством болезней. Врачи уже доставали его с того света, в этот раз вернуть не удалось.

Друзья, поклонники его достижений скорбят об уходе легенды донского бодибилдинга и вспоминают о нем самое доброе.

В копилке спортсмена - титул чемпиона Европы. Фото: личный архив Валерия Локтионова.

- Какой ужас... Только на поправку пошел, - читателю Валерия с трудом верится в происходящее.

- Положительные эмоции нес в массы! Соболезную, - выразил слова поддержки один из подписчиков.

- Спи спокойно, Валера. Ты был дедушкой российского культуризма и примером как надо бороться, - выразил общую для многих идею другой.

«РУССКИЙ КРЕМЕНЬ!»

Валерий Локтионов всю жизнь занимался культуризмом, тренировал начинающих спортсменов и снимался в кино. На его счету ленты «Каникулы президента», «Челночницы», «О.П.Г», «Качалка - наш дом родной» и даже собственный фильм «Девяностые». Хотя и его удивительная судьба достойна фильма. В 63 года он оказался прикован к инвалидному креслу.

- Еще в 13 лет диагноз «перелом двух отростков позвоночника» ставил крест на спортивной карьере, - рассказывал в одном из своих интервью «КП — Ростов-на-Дону» Валерий. - Но я занимался через боль и закачал спину, пока она не перестала болеть, а сам я стал участником как международных соревнований, так и боев без правил.

А еще Валерий нашел спутницу жизни — молодого фотографа, красавицу Яну. Казалось бы живи да радуйся: тренировки и тренерство, любовь и кино, но беда пришла откуда не ждали.

У чемпиона Европы по бодибилдингу было еще много планов на эту жизнь. Фото: личный архив Валерия Локтионова

ВСТАЛ ИЗ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

В какой-то момент из-за старой травмы он потерял возможность двигаться и даже собирал деньги на операцию. В тот период для него стали родными совершенно незнакомые люди - они перечисляли деньги на лекарства, поднимали и спускали с пятого этажа инвалидную коляску, чтобы добраться до больницы и обратно. Но доктора утешительных прогнозов не давали.

Тогда культурист сам лечил свою межпозвоночную грыжу в спортзале. Сначала в инвалидной коляске, а через девять месяцев встал на ноги - за силу духа поклонники его называли «русский кремень». Впереди были съемки второй части его фильма «Девяностые».

В 2020 году съемкам фильма помешала пандемия, а осенью он снова оказался прикован к постели.

ВРАЧИ ВЫТАЩИЛИ С ТОГО СВЕТА

Прошлой осенью подписчики Валерия узнали, что спортсмен оказался на грани жизни и смерти.

- У Валеры – проблемы с позвоночником, с почками, надпочечниками. Когда мы попали в больницу, у него еще оказалось и воспаление легких. Отекла гортань. Он не мог сам есть и с трудом дышал. Пришлось его подключать к аппаратам, - рассказывала его супруга Яна. - Да что там говорить. Он был почти мертвым. Врачи вытащили его с того света, сказали даже, что чудом выжил.

С помощью спорта Валерий стал из инвалидной коляски. Фото: личный архив Валерия Локтионова.

В больнице бодибилдеру поставили верный диагноз. У 64-летнего мужчины оказалась механическая желтуха и большое количество сопутствующих заболеваний.

Культурист пошел на поправку и отправился домой. Даже тренировался с гантелями, правда, отжимался от ходунков, а ходить не мог, но был настроен на скорейшее выздоровление и возвращение в зал и в кинокадр.

БЫЛ НАСТРОЕН НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

27 января Валерий, сидя в кровати, записал для подписчиков ободряющее видео. После продолжительной болезни он стал выглядеть на свои годы — его было не узнать. В кадре к читателям обращался мужчина с уже седой бородой, заметно усохший, но не растерявший свои стальные мышцы.

- Держу себя в тонусе, настроен на выздоровление, делаю гимнастику и занимаюсь с гантелями на руки. Верю в победу и что снова смогу ходить как раньше! - говорил тогда Валерий.

Известный культурист признался, что приготовленными для него ходунками он по прямому назначению не пользуется, а пока только отжимается от них, тренируется через боль. И заявил, что обязательно продолжит съемки второй части фильма «Девяностые», когда восстановится.

НЕ СДАВАЛСЯ ДО КОНЦА

Боец, удивительной силы духа человек Валерий Локтионов выигрывал войну со смертью, но в последнем сражении она одолела. Сегодня жена Валерия Яна известила всех его друзей и поклонников о кончине знаменитого спортсмена, тренера и актера. Попрощаться с ним могут все желающие.

Сегодня в ростовской «Комсомолке» вспоминают наши многочисленные встречи с Валерием — и на съемочной площадке, и в студии радио «КП». Он делился с нашими подписчиками секретами стройности, самого вкусного шашлыка и откровенно рассказывал как борется с болезнью, вдохновляя многих людей в такой же ситуации.

Похороны легенды донского спорта пройдут завтра под Ростовом, на кладбище в Больших Салах.

Спортсмен воспитал не одно поколение бодибилдеров, консультировал мировых чемпионов. Фото: личный архив Валерия Локтионова.

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