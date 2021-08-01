Письмо из Бутырки: Алана Мамаева показала послание с признаниями от бывшего супруга

Когда-то Алана поддержала супруга, которого приговорили к реальному сроку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До сих пор не стихают страсти после развода Павла и Аланы Мамаевых. Сначала девушка говорила, что у нее нет претензий к бывшему супругу. Однако теперь собирается судиться с ним из-за алиментов, а на днях снова обвинила в предательстве.

На своей странице в Instagram Мамаева опубликовала письмо Павла из Бутырки. Пару лет назад футболист попал в тюрьму за хулиганство, однако Алана не отвернулась от мужа и продолжала его поддерживать. В своем послании Мамаев писал, как ценит преданность возлюбленной в трудную минуту, и обещал больше не причинять боль.

Пару лет назад Мамаев обещал не предавать и не изменять. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

— Я обещаю, что сделаю все, чтобы тебя рядом со мной окружало счастье, теплота и забота. Я обещаю, что больше никогда не обману, не изменю и не предам, — говорится в письме.

После признаний футболист предположил, что через несколько лет он вместе с Аланой перечитает это письмо. К тому моменту они забудут все плохое и будут жить счастливо. Однако, как напомнила Алана, случилось все в точности да наоборот.

— Никогда не верьте никому! Письмо от предателя! — не смогла сдержать эмоций Алана.

Напомним, Алана Мамаева обвинила бывшего супруга в измене во время сборов команды. Позже в романе с российским футболистом заподозрили молодую испанскую красавицу. Спустя месяц после скандала супруги развелись.

Поначалу Алану полностью устраивали условия развода. Однако на днях она пожаловалась, что муж сначала отказался от ее сына от первого брака, а позже присылать деньги семье «только на еду».

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