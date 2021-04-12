«У меня были шок и истерика»: Алана Мамаева рассказала, как муж признался ей в измене

Мамаева впервые откровенно рассказала об измене мужа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не утихают страсти вокруг семейной драмы футболиста «Ростова» Павла Мамаева. Уличив мужа в измене, Алана Мамаева не могла сдержать эмоций и даже попала в больницу. Долгое время пара никак не комментировала отношения. Алана первой решила «вынести сор из избы» и в подробностях рассказала о предательстве супруга и разводе.

Об измене супруга Мамаевой рассказал незнакомец из Испании. Девушка до последнего не хотела верить в предательство мужа. Однако таинственный собеседник отправил для этого достаточно доказательств.

Долгое время Мамаевы казались идеальной парой. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

— У меня был шок и истерика, мне было плохо. Когда я отправила Павлу фото девушки, он ответил: «Знакомое лицо». Я спросила, было ли у них что-то. Он сказал, что не хочет об этом говорить, —рассказала Мамаева в эфире передачи «Звезды сошлись».

Когда супруги наконец встретились, разговор был короткий. По словам Аланы, муж во всем признался, но даже не пытался просить прощения. Как пояснила обиженная девушка, Мамаев «понимал, что это бессмысленно». Супруги не пытались наладить отношения и решили просто развестись.

Напомним, в начале марта Алана Мамаева обвинила в измене футболиста Павла Мамаева. Как утверждала девушка, любовницу Мамаев нашел во время сборов ФК «Ростов» в Испании. Футболист закрутил роман с испанской красавицей Ирен Гарсиа Морено — ее фото и контакты Алана опубликовала в соцсетях. Девушка тяжело переживала предательство близкого человека и даже ненадолго попала в больницу.

Тем не менее в стороне от конфликта не осталась и сама разлучница Ирен. Она пообещала обсудить с юристами факт разглашения личных данных на странице Мамаевой. А чуть позже испанка намекнула, что находится в положении и даже собирается приехать в Россию.

Противостояние «соперниц» продолжается больше месяца. После громких сообщений Ирен Мамаева поведала подписчикам и другие данные из биографии любовницы мужа. Так, она выяснила, что фотографии Ирен якобы размещены на сайте эскорт-услуг.

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