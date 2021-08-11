«Упасть ниже можно»: Алана Мамаева заявила, что экс-супруг хочет отобрать у нее ребенка и взыскать алименты

По словам Мамаевой, супруг обратился сразу в две судебные инстанции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфликт между бывшими супругами Павлом и Аланой Мамаевыми принял новый оборот. На этот раз девушка заявила, что экс-муж подал в отношении нее три иска. Мамаев якобы хочет забрать дочь и взыскать с Аланы алименты.

По словам Мамаевой, бывший муж обратился сразу в две судебные инстанции — в Подмосковье и Ростове-на-Дону. В соцсетях она опубликовала фото документа, который представила, как одно из исковых заявлений Мамаева.

Алана Мамаева снова рассказала о конфликте с футболистом. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

В документе говорится, что с февраля Алана и Павел живут раздельно. При этом дочь якобы какое-то время проживала с отцом и вообще не виделась с мамой. Как утверждает автор текста, когда материальное положение Аланы ухудшилось, она «целенаправленно насильно забрала ребенка, сразу наняла адвоката для взыскания алиментов». Говорится и о том, сейчас Мамаева не может обеспечить тот уровень развития ребенка, что может обеспечить отец.

В конце истец просит определить место жительство девочки с отцом. А матери выделить для встреч с ребенком лишь два дня в неделю.

Мамаева заявила, что экс-муж пытается ввести суд в заблуждение. По ее словам, она и дочь прописаны и постоянно проживают в Москве.

— Он подал иск на раздел имущества, на взыскание с меня алиментов и на местожительство ребенка. Вот такие новости! Упасть ниже, оказывается, можно, — написала Мамаева.

Напомним, Алана Мамаева развелась с супругом после того, как заподозрила в измене. По ее словам, футболист закрутил роман на стороне во время сборов команды в Испании. Сначала Мамаева утверждала, что рассталась с мужем мирно, но позже решила взыскать с него алименты. По ее словам, бывший супруг присылает деньги только на еду для детей.

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