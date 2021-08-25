Куда поехать в бархатный сезон из Ростова-на-Дону: топ мест для бюджетного отдыха недалеко от дома

Бархатный начинается уже через неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето подходит к концу, но курортный сезон в самом разгаре — погода и температура воды позволяют. Но если хочется провести отпуск недорого и недалеко, привычное Черное море не подойдет. Рассказываем, куда поехать в бархатный сезон из Ростова-на-Дону, чтобы вас порадовали и пляжи, и цены.

ПАВЛО-ОЧАКОВСКАЯ КОСА

Один из ближайших курортов, Павло-Очаковская коса, находится в 70 километрах от Ростова. Температура воды сейчас составляет около +25 градусов, бархатный сезон продлится как минимум до середины сентября.

Павло-Очаковскую давно облюбовали серферы. Фото: Маргарита Попова.

Пляж песчаный, частично с ракушечником. Коса уходит на больше расстояние в море, поэтому глубину придется искать долго. Зато такие условия идеально подойдут для отдыха с детьми.

Но и молодежи есть, чем заняться на Павло-Очаковской. Здесь есть спортивная станция, где можно арендовать оборудование для виндсерфинга и кайтсерфинга. Новички могут воспользоваться услугами инструкторов.

Что касается кафе и ресторанов, то с этим дела обстоят сложнее. Кафе, столовых и магазинов здесь не очень много, поэтому приезжать лучше со своими запасами.

Виды Павло-Очаковской. Фото: Маргарита Попова.

СТАНИЦА ДОЛЖАНСКАЯ

Бархатный сезон в Должанской окажется дольше — до октября, а температура воды превышает +25 градусов. Но и путь до станицы больше — чуть более 200 километров или пять часов на автомобиле.

Автомобиль может понадобиться, чтобы было удобно передвигаться по самому курорту. Расстояния от бюджетного и комфортного жилья до пляжей немаленькие, а добираться придется по грунтовой дороге.

Бархатный сезон в Должанской продлится до октября. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Самое зрелищное место — коса Долгая. Купаться здесь опасно, но съездить стоит ради невероятных видов и заката. На закате коса завораживает: с одной стороны — бурный Таганрогский залив, с другой — спокойное Азовское море.

Коса Долгая — настоящая мекка для любителей активного отдыха. Здесь можно заняться SUP-серфингом, кайтсерфингом и виндсерфингом, поплавать на парусном катамаране.

Цены в кафе и столовых стандартные, а качество еды оставляет желать лучшего. А в тех местах, где вкусно, придется простоять в очереди.

ЕЙСК

В Ейске бархатный сезон завершится тоже нескоро — через два месяца. В разнообразии досуга город опережает станицу: можно не только заняться кайтсерфингом и виндсерфингом, но и осмотром местных достопримечательностей — набережной, парка с аттракционами, дельфинарий. С питанием проблем нет — кафе, ресторанов и столовых в Ейске хватает.

Ейск - идеальное место для семейного отдыха. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЦЕНЫ:

— жилье: от 500 рублей;

— средний чек в кафе — 500 — 900 рублей;

— прокат оборудования: в Павло-Очаковской и Должанской — от 1000 рублей, в Ейске — от 900.

—Стоимость обучения различается. В Павло-Очаковские цены за часовое занятие начинаются от 1000, в Ейске — от 1500, в Должанской — от 2000.

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