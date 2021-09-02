Новости Ростова-на-Дону на 2 сентября 2021: 1 «Ф» класс появился в ростовской школе

В учебном заведении будут учиться 20 первых классов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новости Ростова-на-Дону на 2 сентября 2021 — главные события. Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

В школе № 75 на Суворовском будут учиться сразу 20 первых классов. Учебное заведение, рассчитанное на 1 340 учеников, приняло в этом году более четырех тысяч. В школе появится даже 1 «Ф» класс.

Власти города ответили на критику застройщика Суворовского микрорайона. Напомним, один из бизнесменов заявил, что компаниям навязывают строительство социальных объектов, не понимая, что это может сказаться на стоимости квартир. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, новые районы должны появляться с учетом необходимой социальной инфраструктуры. Ранее застройщики не выполняли это требование и вызывали социальную напряженность.

На Южном подъезде к Ростову открыли проезд по обновленному участку дороги. На левой стороне трассы М-135 открыли движение по четырем полосам. При этом окончании работ трассу сделают шестиполосной.