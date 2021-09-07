Новости Ростова-на-Дону на 7 сентября 2021: тракторный завод построят в городе

Новости Ростова-на-Дону и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 7 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Власти анонсировали строительство тракторного завода. Комплекс полного цикла собираются возвести с нуля. На заводе будут собирать пять различных серий тракторов и четыре вида дорожно-строительной техники.

А на Большой Садовой планируют высадить 5 740 кустов лаванды. Растения украсят улицу в границах Кировского района. На работы собираются потратить 1,35 миллиона рублей.

Неизвестные прикрепили гранату к воротам сити-менеджера Новочеркасска Юрия Лысенко. Позже выяснилось, что это муляж. В настоящее время причастных к преступлению разыскивает полиция.

В Ростовской области раскрыли махинацию с ж/д билетами. Как сообщили в пресс-службе МВД, мошенники покупали дорогие билеты, получали различные бонусы, а затем на выгодных условиях возвращали их. Таким образом им удалось несколько миллионов рублей — точная сумма не сообщается.