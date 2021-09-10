Новости Ростова-на-Дону на 10 сентября 2021: что произошло за сутки

Главные события Ростова-на-Дону.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростов-на-Дону на 10 сентября 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.
На улице Пушкинской запретили парковаться из-за новой велодорожки. Парковочные карманы заставили столбиками. Такое решение вызвали недовольство местных автомобилистов. Они считают, что это усложнит дорожное движение и спровоцирует нарушения.
Арбитражный суд подтвердил сговор при закупке водонапорных башен в Миллеровском районе. По данным ведомства, в сговор вступили донское МинЖКХ, управление ЖКХ Миллеровского района и компания «ЮгСтройПром». В итоге «ЮгСтройПром» получил денежные средства, фактически не выполнив работы.
Недостроенный ЖК «Темерницкий» в Аксайском районе выставят на торги за 224,3 миллиона рублей. Комплекс является имуществом обанкротившегося застройщика «Ирдон», входившего в группу «Евродон». В лот вошли три недостроенных многоэтажных дома, инфраструктурные объекты, стройплощадки, а ткже земельные участки.
Активисты перевезли старинный купол из Нахичевани в креативное пространство рядом с набережной. Напомним, в 2019 году жильцы одного из домов во время ремонта сняли купол и выбросили на улицу. Участники движения «Мой Фасад» планируют восстановить архитектурный элемент.
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