Килограмм счастья: в Ростове-на-Дону врачи 30 дней боролись за жизнь крошечного малыша

Артем два с половиной месяца находился под наблюдением врачей. Фото: предоставлено ПЦ

В донской столице врачи перинатального центра спасли, казалось бы, безнадежного малыша. Артем слишком рано поторопился родиться. Малыш появился на свет на 28-ой неделе беременности. Вес новорожденного - один килограмм 50 граммов, а рост - 37 сантиметров. Родись он на свет в другой больнице, шансов на жизнь у него, пожалуй, не было бы. Но неонатологам ПЦ не привыкать к сложным случаям.

За жизнь малыша бились два с половиной месяца. Первые 30 дней были особенно сложными. Мальчик провел их в реанимации. Месяц Артем был подключен к кислороду и находился под круглосуточным контролем врачей. Когда он окреп и набрал вес, мальчика перевели в другое отделение - «Мать и дитя». Там малыша выхаживали еще полтора месяца.

И вот, спустя два с половиной месяца, настало время Артемке и маме ехать домой.

- Я счастлива, что могу держать на руках своего сынишку, что увижу его первые шаги, отведу на первую в жизни школьную линейку. Хочу сказать огромное человеческое спасибо всем врачам, которые бились за жизнь моего мальчика, - сказала мама Артемки.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что медики ПЦ выходили мальчика, который родился с экстремально низкой массой – всего 600 граммов. Малышу и родителям пришлось несладко: новорожденный смог самостоятельно дышать и есть только через несколько месяцев после появления на свет. Из-за пандемии роддом на время закрывали на мойку, в здании оставались только недоношенные младенцы и реаниматологи. Но сейчас Тимуру уже почти год. Он растет жизнерадостным и улыбчивым парнишкой. А этим летом даже успел побывать на море с родителями.

Кстати, через несколько месяцев после рождения Тимура специалисты этого же центра спасли другого кроху, который также слишком поторопился на свет. Вова родился на 26 неделе беременности и весил всего 620 граммов.

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