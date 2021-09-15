Новости Ростова-на-Дону на 15 сентября 2021: топ главных событий за сутки

Рассказываем, что случилось за сутки. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Новости Ростова-на-Дону на 15 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна осудили за превышение полномочий. Напомним, его обвиняли в том, что он запрещал подчиненным принимать какие-либо меры против нелегальной торговли. Григоряну назначили два года условно.

Утверждены критерии домов, которые могут быть включены в программу реновации. Такие постройки могут снести или отремонтировать в рамках комплексного развития территории. Обо всех принятых критериях «КП - Ростов-на-Дону» писала здесь.

Ростовского полицейского обвиняют в превышении полномочий. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он заставил своего заместителя за личные деньги отремонтировать свою машину и ремонт. В настоящее время расследование продолжается.