Новости Ростова-на-Дону на 16 сентября 2021: что произошло за сутки

Собрали топ главных событий донской столицы и региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 16 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали главные события города и области.

Главный санврач страны Анна Попова назвала стабильной эпидобстановку в Ростовской области. По ее словам, дополнительные сложности у региона возникают из территориального расположения, большой протяженности внешних границ, рекреационной нагрузки. При этом Попова считает, что региональные власти справляются с ситуацией.

Осужден бывший сотрудник главного следственного управления областного МВД. Суд установил, что полицейский договорился с обвиняемым по уголовному делу. Мужчине грозило до восьми лет лишения свободы по делу о продаже наркотиков. Следователь согласился переквалифицировать статью на более мягкую за взятку в размере трех миллионов рублей. Во время получения первой части на сумму 500 тысяч его задержали. Сотрудник получил три с половиной года условно.

Глава Роспотребнадзора области подписал постановление о введении системы QR-кодов для посещения учреждений социального обслуживания. Теперь посетители должны предъявить один из двух документов — справку о перенесенном заболевании или сертификат о прививке. Человек также может доказать, что он не болеет с помощью ПЦР-теста.

26 сентября в Ростове перекроют проезд с проспекта Ворошиловского. По данным администрации, движение будет запрещено на съезде к улице Донской в створе пересечения с улицей Ульяновской. Ограничения будут действовать до 26 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач страны оценила ситуацию с COVID-19 в Ростовской области

Анна Попова заявила, что регион уверенно проходит все этапы пандемии. (Подробности)

На Дону за многомиллионную взятку осудили экс-капитана полиции

Он обещал наркоторговцу переквалифицировать уголовную статью на более мягкую. (Подробности)