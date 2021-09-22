Жена осужденного в США ростовского летчика Ярошенко пожаловалась на эпидемию чесотки в тюрьме

Ярошенко осудили в 2011 году. Фото героя публикации.

Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство об освобождении российского летчика Константина Ярошенко. Его супруга Виктория рассказала «КП - Ростов-на-Дону», как ведомство объяснило отказ и в каких сейчас условиях находится Константин.

Родственники Ярошенко просили освободить его по состоянию здоровья. По их словам, в тюрьме у него обострились хронические заболевания, ему провели несколько операций. Как сообщила Виктория Ярошенко, в итоге суд не обратил внимание на состояние здоровья ее мужа.

Жене и дочери удалось съездить к Константину только один раз - в 2018 году. Фото: Алексей ОСИПОВ

—Отказ объясняют тем, что он якобы совершил ужасное преступление. Но преступления не было! А по поводу здоровья в ответе суда не было ни слова. Видимо, все, что обсуждалось ранее об обмене заключенными, было перечеркнуто, — прокомментировала Виктория Ярошенко.

Она также рассказала, что лечение ее мужа так и не началось. Летом Ярошенко посетил врач, который осмотрел его и назначил терапию. Но вот уже два месяца Константин и его семья не могут выяснить диагноз и получить медицинское заключение — никаких процедур ему не проводят.

После того, как Ярошенко отказались освобождать, в тюрьме появилась новая проблема. Кто-то из заключенных заболел чесоткой.

— В тот же день, когда ему отказали, его и других заключенных выгнали на улицу. Здание закрыли, начали обрабатывать. Врачи никого не осматривали, но дали всем таблетки от чесотки. Константин чувствует себя слава богу, нормально, хотя это в любом случае неприятно, — рассказывает Виктория.

Ярошенко называет дело сфабрикованным. Фото героя публикации.

Напомним, летчика из Ростова-на-Дону Константина Ярошенко осудили в 2011 году в США. Его приговорили к 20 годам тюрьма за то, что он якобы готовился перевезти крупную партию наркотиков. Сам Ярошенко называет дело сфабрикованным, в обвинения не верят и его родные. В 2016 году ростовчанин подписал согласие на его перевод в Россию, однако он так и не состоялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изолируют в тюрьме и не лечат: что сейчас с летчиком Ярошенко, осужденным на 20 лет в США

Ростовчанина обвиняли в контрабанде кокаина, но сам он называет дело сфабрикованным. (Подробности)

Жена осужденного в США летчика Ярошенко рассказала о результатах его осмотра врачом: «Не знаю, что будет дальше»

Диагноз заключенному так и не был поставлен. (Подробности)