Страдающего в тюрьме США летчика Константина Ярошенко смог осмотреть врач

Летчика Константина Ярошенко осмотрел врач. Фото: из архива семьи Ярошенко

Страдающего от различных недугов в американской тюрьме ростовского летчика Константина Ярошенко, спустя долгое время, смог осмотреть врач. Об осмотре "КП - Ростов-на-Дону" рассказала жена заключенного Виктория.

Женщине известно довольно немного. Медик назначил Константину курс различных препаратов и множество процедур.

- Я не знаю, что будет дальше... Я не знаю, как, а главное, когда ему будут проводить всю эту терапию, - с тревогой говорит Виктория.

Важно отметить, что диагноз заключенному поставлен так и не был, хотя состояние его оставляет желать лучшего. Супруга опасается, что Константину может стать хуже, если его коснется третья волна новой коронавирусной инфекции. По ее словам, вчера к мужу в колонию вчера приходили медики и делали всем ПЦР-тест.

Напомним, что ростовского летчика Константина Ярошенков 2011 году заподозрили в контрабанде наркотиков. В США его приговорили к 20 годам лишения свободы. Семья мужчины, как и он сам, считают дело сфабрикованным и всяческими способами пытаются добиться его освобождения, но пока тщетно.

За время пребывания в тюрьме Константин стал страдать от множественных недугов. Его беспокоили и сердечные боли, от которых ему предоставляли лишь противовирусные, потом его одолела зубная боль и возникли проблемы с давлением и желудочно-кишечным трактом. Мужчина периодически оказывается в изоляции, но от пребывания там его состояние не улучшается.

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