"В Ростове мама водила сына в школу до 11 класса": к чему может привести гиперопека родителей

До чего может довести школьника гиперопека родителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону многие педагоги стали замечать, что все чаще и чаще родители стали сопровождать в школу не только малышей-первоклассников, но и учащихся старшей школы.

Мамы и папы настолько озабочены безопасностью своих детей, что ведут их за руку аккурат до школы, даже если она находится через пару шагов от дома, а в конце учебного дня уже поджидают их у порога школы, чтобы отвести обратно.

МНЕНИЕ РОСТОВСКОГО ПЕДАГОГА

Можно закрыть глаза на хождение с мамой за ручку в том случае, если школа находится действительно далеко, например, если это частное учебное заведение, а чтобы добраться до него, нужно ехать на другой конец города. В других же случаях такая гиперопека родителей вызывает вопросы не только у сверстников, но и у самих учителей.

- Нередко приходится сталкиваться с тем, что родители чуть ли не за руку приводят детей в школу, а потом еще таким же образом и забирают, - рассказывает учитель одной из ростовских школ Татьяна Никитина. - Да, я понимаю, если это первоклассник, но вспомнить советские времена - первую неделю-две ребенка действительно водили в школу, но потом дети без труда ходили сами. Сейчас же родители доводят до дверей школы даже старшеклассников. В нашей школе и вовсе был случай, когда мама водила в школу и обратно своего ребенка до самого ее окончания. Что с ним сейчас, я не знаю. Но подобное поведение родительницы считаю отклонением от нормы поведения родителей.

По мнению педагога, если круг общения ребенка за пределами учебного заведения ограничивается только родителями, то это явно не хорошо. Учитель предположила, что такая гиперопека со стороны взрослых может быть обусловлена и случаями пропажи детей в донской столице.

- Но ведь эти исчезновения не такие уж и частые, да и потом, они были и до этого, вспомнить только одного Чикатило! - отметила педагог. - Просто в этом случае родители не должны докучать ребенку своей гиперопекой, а лучше сесть и объяснить, как себя вести в той или иной ситуации. Просто до элементарного - с чужими дядями и тетями на улице разговаривать нельзя, а уж тем более куда-то с ними идти. Для детей достаточно даже этой информации, но многие родители просто не хотят тратить свое время на подобные разговоры.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Если посмотреть на ситуацию с психологической точки зрения, то у каждого человека есть определенные периоды взросления, когда он должен сепарироваться от родителей и постепенно начать осознавать то, что он все-таки отдельная личность.

Впервые это происходит в три года, когда начинается постоянное "я сам(а)" и отстаивание каких-то своих интересов, потом более значительный шаг - это начало социализации в детском саду и, наконец, самый тяжелый - это так называемый подростковый бунт, когда идет уже окончательное становление личности. Ростовский психолог Елена Шамова рассказала, что следует делать родителю во все эти периоды.

- Самое главное - поддерживать ребенка в этом его отделении от семьи. Если этого не происходит, соответственно, родитель не дает ему вынырнуть в самостоятельную жизнь. Именно поэтому мамы и папы начинают водить и забирать детей из школы, демонстрируя всеми силами то, что без них ребенок ни с чем не сможет справиться, - рассказывает Елена Шамова.

Но и школьные годы ребенку необходима самостоятельная жизнь. Психолог из донской столицы уверяет, что гиперопека родителей может быть чревата для детей различными проблемами в будущем, такими как неуспешность в социуме, проблемы в учебе, в отношениях со сверстниками, социофобии и многое другое.

- Симптоматикой незавершенной сепарации от родителей могут стать даже психиатрические заболевания и невозможность определиться в своей гендерной идентификации, - подчеркнула Елена Шамова.

А причины гиперопеки родителей на самом деле очень просты.

- Это своя личная неуверенность в ребенке и неумение жить собственной жизнью, - объясняет донской психолог. - Именно поэтому мамам и папам стоит все-таки одернуть себя в тот или иной момент и заняться какими-то своими делами вместо того, чтобы чрезмерно опекать свое чадо и тем самым мешать ему делать шаги во взрослую жизнь.

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