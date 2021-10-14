В администрации проверили, как подорожали картофель и другие продукты в Ростове-на-Дону

Цены проверили на рынках и в супермаркетах города. Фото: управление торговли Ростова-на-Дону.

В управлении торговли Ростова-на-Дону проверили цены на овощи. Мониторинг прошел 13 октября в супермаркетах и на рынках города.

- В связи с многочисленными публикациями о резком подорожании картофеля и других овощей был проведен досрочный ежемесячный мониторинг цен на основные овощи в донской столице, - рассказал начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов. - Анализировались цены на картофель, белокочанную капусту, репчатый лук, морковь и свеклу. Мониторинг проведен на крупнейших овощных рынках города, а также в основных сетевых магазинах.

На Центральном рынке специалисты зафиксировали следующие цены:

- Картофель — от 30 до 60 рублей за килограмм;

- Капуста белокочанная – 50 рублей за килограмм;

- Морковь – 40 рублей за килограмм;

- Лук репчатый – 35 рублей за килограмм;

- Свекла – 50 рублей за килограмм.

На рынке «Нахичеванский базар»:

- Картофель, капуста, морковь – по 50 рублей за килограмм,

- Лук репчатый – 30 рублей за килограмм;

- Свекла – 45 рублей за килограмм.

На рынке «Овощной» (на территории старого аэропорта):

- Картофель – 45 рублей за килограмм;

- Капуста белокочанная и морковь – 35 рублей за килограмм;

- Лук репчатый – 21 рубль за килограмм;

- Свекла – 30 рублей за килограмм.

В магазине «Магнит» установились следующие цены: картофель – 40,29 рубля за килограмм; капуста белокочанная – 41,89 рубля за килограмм; морковь – 37,99 рубля за килограмм; лук репчатый – 23,99 рубля за килограмм, свекла – 39,99 рубля за килограмм.

В сети магазинов «Пятерочка» картофель обойдется по цене 37,89 рубля за килограмм, капуста белокочанная – 41,79 рубля за килограмм, морковь – 24,59 рубля за килограмм, лук репчатый – 24,59 рубля за килограмм, свекла – 32,99 рубля за килограмм.

В гастрономе «Театральный» овощи оказались дороже. Так, килограмм картофеля можно купить за 55 рублей; белокочанной капусты — за 46,5 рубля; моркови — 44,7 рубля, лука — за 29 рублей, свеклы — за 34,4 рубля.

В магазине «Апекс плюс» стоимость картофеля колеблется от 57,99 до 59,99 рубля за килограмм, капусту белокочанную можно купить по 6,99 рубля за килограмм, морковь по 39,99 рубля за килограмм, цены на лук — от 21,99 до 37,99 рубля за килограмм, свеклу можно приобрести по 36,99 рубля за килограмм.

Сеть магазинов «Добрыня» картофель продают по 54,9 рубля за кило, капусту — по 49,99 рубля за килограмм, морковь — 44, 99 рубля за килограмм; лук репчатый — по 24,9 рубля за кило и свекла — за 34,9 рубля за килограмм.

В магазине «Окей» цена картофеля — 49,99 рубля за килограмм, капусты – 52,49 рубля за килограмм, моркови – 32,49 рубля за килограмм, лука – 22,99 рубля за килограмм, свеклы – 34,99 рубля за килограмм.

В управлении также рассказали, что с сентября по октябрь цена картофеля выросла на 16,8%. Кроме картофеля в этот период подорожали и другие продукты: сахар-песок – на 1,6%; капуста – на 6,8%; морковь – на 6,5% (по городу на 3,8%); лук – на 2,6% (по городу на 1,5%); ржаной хлеб – на 0,9%; хлеб и хлебобулочные изделия из муки первого и второго сортов

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