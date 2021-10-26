Смерть на обочине: Тело сбитого пешехода полицейский спрятал в лесополосе под Ростовом

На скамье подсудимых оказался сотрудник полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азовском городском суде вынесен приговор экс-полицейскому, которого суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тогда осенью 2019 года эта громкая история потрясла всех.

СЛЕДЫ КРОВИ И ВОЛОЧЕНИЯ

21-летний ростовский студент отдыхал с друзьями в Батайске 2 ноября. Домой в Ростов-на-Дону почему-то решил идти пешком. Пошел вдоль дороги. И пропал. Друзья и родные начали обзванивать все больницы и морги. Но парня нигде не было. Ни живого, не мертвого…

Тогда друзья решили пройти тем же путем - от Батайска до Ростова - вдоль трассы, также как, предположительно, двигался накануне их пропавший друг. И обнаружили на одном из участков следы крови, волочения и обувь друга… Все говорило о том, что парня, возможно, сбила какая-то машина. Но какая?

Товарищи взяли данные с камер видеонаблюдения на ближайших АЗС. Сопоставили проезжавшие в этом месте авто и время, когда друг шел вдоль дороги. Сделали свои выводы.

ТЕЛО НАШЛИ В 30-КИЛОМЕТРАХ ОТ МЕСТА ДТП

По их предположениям выходило, что студента сбил синий «Мерседес С180». Такие выпускали еще в 90-х. А значит, у иномарки после ДТП должна быть помята правая передняя часть и разбита правая фара.

Данные машины с ее госномером, которая проезжала в тот вечер, и результаты своих поисков они приложили к заявлению в полицию. Но, по их мнению, дело почему-то не сдвигалось с мертвой точки.

Тогда все свои выводы и предположения обеспокоенные близкие озвучили в Интернете. Более того, добровольцы практически сами нашли владельца машины, предположительно, сбившей студента. Они выяснили, кому принадлежала иномарка и где находиться. Оказалось, что на ней ездил участковый из Азова - майор полиции!

А вот тело студента было обнаружено спрятанным в лесополосе Азовского района в 30 километрах от места ДТП.

Парня искали родные и друзья. Фото: группа Вконтакте "Ростов главный".

СПАС МЕДВЕЖОНКА

В итоге, участкового уволили из органов. Предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП». Но водитель вину свою отрицал.

Никто не мог поверить. Имя полицейского уже звучало в новостных лентах, но в совершенно другом ракурсе. В истории, где он оказался настоящим героем, совершившим добрый поступок. В заброшенной хибаре в Азовском районе он с напарником тогда нашел маленького истощенного медвежонка, который был на цепи и провел так много времени без еды и воды. Наверное, какие-то злые люди сначала использовали его для своих забав или заработка. А потом обрекли на верную мученическую смерть.

Полицейские напоили и накормили беднягу и ухаживали за малышом, пока не приехали ветеринары. Об их добром поступке сообщала и пресс-служба МВД России.

ПРЕСТУПНОЕ МАЛОДУШИЕ

А тем временем близкие погибшего студента продолжали свое расследование. И озвучивали новые подробности. По их данным, заметая следы, участковый якобы попросту увез тело парня с места ДТП и спрятал в лесополосе. А потом, как ни в чем не бывало продолжал жить своей жизнью, ходить на службу…

Позже и полицейский озвучил свою версию событий. Он утверждал, что на освещенном участке трассы никто бы не смог увидеть идущего по обочине парня. Поняв, что сбил его, он бросился на помощь. А сам парень будто бы был еще жив. И положив его в свою машину майор якобы помчался в больницу. Но, по дороге, пострадавший скончался. И тогда он, испугавшись, оставил его тело в лесополосе.

Машина экс-полицейского. Авто нашли друзья погибшего студента. Фото: группа Вконтакте "Ростов главный" и стоп-кадр с видео ГУ МВД Росии по РО.

КОРОТКОЕ ПРОСТИТЕ

Суд над экс-полицейским длился почти год. Вину свою он так и не признавал. Твердил одно: никто бы на его месте не заметил на той дороге в темноте пешехода. Но, правда, в своем последнем слове кратко попросил прощения у родственников погибшего. И... попросил его оправдать.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, гособвинитель в своей речи на суде просил для экс-полицейского наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии. Судья дал на год меньше.

Суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств положительные характеристики с бывшего места службы подсудимого и наличие у него на иждивении маленьких детей.

Семь лет экс-полицейский, согласно приговору, должен провести в колонии общего режима.

Кроме того, экс-участкового лишили права управлять транспортным средством на два года. А родственникам сбитого насмерть парня он должен выплатить полтора миллиона рублей.

Однако подсудимый с приговором не согласился и будет его обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пропал после аварии»: на Дону разыскивают 21-летнего юношу

Донская полиция пытается установить местонахождение 21-летнего жителя Новочеркасска. Как рассказали друзья пропавшего юноши, парень второго ноября отдыхал в Батайске в компании друзей. После этого пешком отправился в Ростов. С тех пор известий о нем нет (подробности)

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

В Ростовской области полицейский насмерть сбил студента и спрятал труп в роще

Шокирующее продолжение получила история с пропавшим 2 ноября жителем Новочеркасска. Как стало известно, отправившийся домой пешком после дружеской посиделки с друзьями молодой человек был сбит насмерть полицейским, который впоследствии спрятал его тело в роще (подробности)