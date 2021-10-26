«Медлить нельзя. На кону - жизни!»: Как пять месяцев врачи спасали кроху, весом меньше килограмма

Доктор Эрик Мелконов пришел на выписку мамы и ее очаровательной дочурки. Фото: предоставлено ПЦ

В донской столице врачи совершили настоящий подвиг – спасли жизнь молодой мамы и ее красавицы-дочки, появившейся на свет намного раньше положенного срока.

ДОЛГОЖДАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Жительница Ростова с трепетом ждала первенца. Инесса не пропускала ни одной плановой консультации, все анализы сдавала в срок. А на сроке 29 недель беременности стала чувствовать недомогание.

Женщина вспоминает, что у нее «скакало давление». Однако в женской консультации не заподозрили ничего неладного. Тогда Инесса решила сходить на прием к врачу Ростовского перинатального центра. Пошла, как говорится, на всякий случай. Девушка и не думала, что с ней или крохой может произойти что-то плохое.

Врачи выхаживали кроху пять месяцев. Фото: предоставлено ПЦ

В ОПЕРАЦИОННУЮ – СРОЧНО!

Однако доктор, только взглянув на анализы и выписки, прямо во время консультации сказал: «Медлить нельзя. На кону – ее жизнь и жизнь девочки».

Как оказалось, у Инессы – тяжелая преэклампсия, состояние, крайне опасное для матери. Ситуация с давлением под двести осложнялась еще и тем, что почки работали с трудом и в любой момент могли просто отказать.

Замглавного врача ПЦ РО доктор Эрик Мелконов принял единственное верное в этой ситуации решение – операция. Причем, срочная!

На нее Инессу забрали сразу после консультации. Так, на сроке 29 недель беременности, и появилась на свет мамина принцесса. Малышка весила всего 860 граммов, а ее рост едва дотягивал до 37 сантиметров. Впереди у девочки был непростой путь. Никто не знал: сможет ли она вообще выжить.

При выписке девочка весила уже почти четыре килограмма. Фото: предоставлено ПЦ

ДОЛГАЯ БОРЬБА

Три месяца новорожденная провела в реанимации. Все это время она не могла самостоятельно дышать, в кювезе кроху подключили к специальным аппаратам. А потом еще два месяца находилась в отделении «Мать и дитя». Кстати, и ее мама Инесса не сразу пошла на поправку.

Поэтому в общей сложности мама и дочь провели в больнице долгих пять (!) месяцев. Но ни о чем не жалеют: главное, было сделать так, чтобы мама и дочка были вместе. Чудо произошло!

К моменту выписки девчушка весила уже почти четыре килограмма. Проводить домой малышку и ее маму пришли практически все врачи, которые долгие месяцы помогали этому счастью сбыться.

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