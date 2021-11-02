После нападения бродячих собак на мужчину и ребенка в Ростове сотни человек подписали петицию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Жители микрорайона Левенцовского в Ростове-на-Дону подписывают петицию за отлов бездомных собак. Жалоба к администрации Советского района появилась на одном из порталов гражданских инициатив.

Автор петиции Наталья говорит, что ей страшно выходить из дома из-за бродячих животных.

— На моих глазах на площадке собака накинулась и укусила мальчика лет 12 и мужчину. Никто из них не ожидал такого поворота, люди просто шли своей дорогой! — рассказывает женщина.

Петицию подписали более 800 человек. Фото: secure.avaaz.org.

Она не раз слышала о подобных случаях в Левенцовке. По ее словам, посты с такими жалобами часто появляются в социальных сетях. При этом люди уже обращались в службу отлова, однако это не принесло никакого результата.

— Ситуация не решается! Я очень надеюсь на вашу помощь! Уберегите нас и наших детей от беды! — пишет Наталья.

В настоящее время петицию уже подписали 813 человек.

В администрации Советского района Ростова-на-Дону пояснили, что официальное обращение жителей к ним не поступало. Но после жалобы в соцсетях сотрудники собираются направить заявку на отлов собак в Центр безнадзорных животных.

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