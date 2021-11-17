Историк рассказал, как лечили все болезни и боролись с пандемиями на Дону

Ежедневно в Ростовской области сотни заболевших коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно в Ростовской области медики выявляют сотни новых заболевших коронавирусом. В Сети появились чудо-пилюли, а врачи призывают не заниматься самолечением, так как можно упустить драгоценное время.

Историк из Ростова Юрий Круглов говорит, что в разное время с напастями люди справлялись по-разному. Он сравнил чуму с коронавирусом, а также поделился универсальным секретом лечения от всех болезней.

«БОЛЕЗНЬ - ОТ ДЕМОНА»

Чума раньше была как коронавирус - в том смысле, что поразила весь мир и все культурные страны.

- В 40-е годы XIV века Европу накрыла чума, - рассказывает историк. - И как ни странно, она приходила отсюда, практически от берегов Дона. Началось все с того, что татарский хан осадил Генуэзскую колонию Кафу и не мог ее взять из-за высоких башен. И тогда он первый применил страшное орудие - забросил мертвеца больного чумой на камнеметном орудии в крепость. И из Кафы чума стала распространяться. Пошла в Азов, а потом и по всей степи и пришла на Русь.

Кстати, на Дону раньше считали, что болезни приносят демоны. И чтобы бороться с этим недугом, нужно заклинать и сгонять нечистую силу.

- Делали это с помощью амулетов, - продолжает собеседник. - Считали, что если на человеке есть амулет, то демон к нему не приблизится. А если принесешь еще один оберег, то демон убежит. Такие амулеты стоили дорого. Они изготавливались людьми, которые считались колдунами. Возможно, дело было не в амулете, а в психологии человека. Если человек был уверен, что не заболеет, то и не заражался.

Металлические амулеты украшали изображениями разных божеств. Причем их смысл не всегда был понятен для обычного обывателя. Понять мог только сам изготовитель, но простым смертным он не раскрывал логику амулета.

Историк уверен: современный человек потерял оптимизм. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

«ПОБЕДИТ ЛЮБУЮ ЗАРАЗУ»

Историк уверен: современный человек потерял оптимизм. Медицина и наука подтверждают, что человек, который находится в состоянии страха, раздражения и уныния в десятки раз больше подвергается воздействию всех вирусов. Также у него велика вероятность заболеть.

- Во время чумы люди с настроем заходили в чумные бараки и не заражались. Самый яркий тому пример - Наполеон Бонапарт, - приводит аргумент Юрий Круглов. - Во время египетского похода Наполеон, чтобы подбодрить своих солдат, пошел в чумные госпитали. Он брал за руку больного солдата и утешал его. Этот факт видели тысячи людей. Врачи тогда были в ужасе. Они были уверены, что тот сляжет на месте. Но Наполеон был настолько уверен в себе, поэтому не заразился.

Врачи работают наизнос. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБМЫВАНИЕ ВИНОМ

Верить в амулеты, конечно, хорошо. Однако не каждый казак мог позволить покупку магического предмета из-за баснословной цены. И тут на помощь приходил алкоголь, точнее вино.

- Почти со всеми инфекциями на Дону лечились двумя средствами, - улыбается специалист. - Здесь при болезни обмывались вином, либо употребляли его каждый день в разумных количествах. Также могли обтираться винным уксусом. Кстати, в Африке многих поражала тропическая лихорадка. И писатель Роберт Льюис Стивенсон точно подметил, что его персонаж помнил, чем надо лечиться. И это был ром. Как на Дону - вином, так пираты лечились ромом. Схема такая же.

- Любой врач может подтвердить, когда человек обмывается уксусом или спиртом, уровень инфекции на коже и слизистых снижается. И мои знакомые врачи, чтобы не заразиться коронавирусом, дышат спиртом. И это помогает им работать дальше и лечить людей, - утверждает Юрий.

Если дорогой амулет от всех болезней был не по карману, в ход шел алкоголь. Фото: личный архив Юрия Круглова

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