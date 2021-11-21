В Ростовской области 19-летний водитель сбил двух подростков на обочине

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В селе Жуковское Ростовской области водитель сбил двух подростков — 15 и 17 лет. Происшествие случилось на улице Стерлева 20 ноября около 22 часов.

Как сообщили в донской Госавтоиснпекции, мальчики шли по левой обочине трассы. В этот момент в них влетела «Киа Спортейдж».

— 17-летний пешеход скончался на месте ДТП, 15-летний получил травмы и был доставлен в больницу, — прокомментировали в ведомстве.

Водителем иномарки оказался 19-летний парень. По данным ГИБДД, он получил права всего полтора года назад.

Авария вызвала горячие споры в социальных сетях. Многие сочувствуют и пешеходам, и водителям. Люди говорят, что из-за погоды ситуация на дорогах осложнилась. Кроме того, обочины в том районе, где произошло ДТП, очень узкие.

— На дорогах нет никакого освещения, обочины очень узкие. Идут по ним два человека ночью в дождь. Страшно в такую ситуацию попасть, — написал один комментаторов.

Напомним, 15 ноября в Шахтах 17-летний подросток за рулем «Лады Приоры» сбил 15-летнего мальчика. Сообщалось, что у водителя не было прав, а автомобиль он без спроса взял у своих родителей. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Еще одна громкая авария с участием подростков произошла в мае в Новочеркасске. Тогда подросток стащил ключи от родительской машины «Хендай Солярис» и решил покатать пятерых друзей — всем им было от 14 до 15 лет. Юный водитель не справился с управлением: машина съехала на обочину и врезалась в дерево. Все находившиеся в автомобиле погибли.

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