Новости Ростова-на-Дону на 25 ноября 2021: топ главных событий

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростова-на-Дону на 25 ноября 2021: рассказываем, что произошло за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и Ростовской области.

В Таганроге утверждены пять претендентов на должность сити-менеджера. Заявления подали директор ООО «Ниагара-Юг» Владимир Кириченко, министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин, декан факультета института имени Чехова Ирина Стеценко, электрик СНТ «Радуга» Александр Ситников и замглавы администрации Неклиновского района Ольга Терещенко. 30 ноября им предстоит пройти тестирование и собеседование.

С 1 декабря в Сальске подорожает проезд в общественного транспорте. Стоимость поездки при оплате наличными составит 25 рублей, безналичном рассчете - 22 рубля.

В Ростове выпал первый снег. Осадки в донской столице сохранялись в утренние часы, у обеду снег растаял. 25 ноября синоптики снегопада не ожидают.

Советский суд Ростова вынес приговор инспектору ГИБДД за подделку документов. По версии следствия, в августе 2020 полицейский прибыл на место ДТП по вызову. В документах об административном правонарушении он указал в качестве виновного родственника одного из водителей. В итоге к ответственности привлекли невиновного. Суд признал инспектора виновным и приговорил его к году и двум месяцам колонии-поселения.

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