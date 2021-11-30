Состояние рабочего, пострадавшего при взрыве на нефтяной скважине в Ростовской области, резко ухудшилось

Врачи бьются за жизнь мужчины, раненого во время взрыва на нефтяной скважине Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области врачи борются за жизнь пациента, получившего серьезные травмы во время взрыва на нефтяной скважине в Морозовском районе. ЧП произошло во время консервации скважины на зиму. В региональном МЧС сообщили, что, предположительно, из-за нарушения технологического процесса случился выброс нефтегазовых паров. Точная причина будет известна после экспертизы.

В результате взрыва один рабочий, 59-летний оператор погиб на месте происшествия. Еще два человека получили травмы. Мужчин доставили в отделение хирургии местной больницы.

Однако состояние одного их раненых ухудшилось, и медики перевели его в реанимацию. Как сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в местном здравоохранении, сейчас решается вопрос о переводе 57-летнего оператора в ростовскую больницу либо же в Москву.

Известно, что владелец скважины оказывает семье раненого помощь как финансовую, так и организационную.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что скважина принадлежит предпринимателю из Ессентуков. Ее глубина всего два метра. Местные жители говорят, что с добычей нефти иногда были проблемы, но работу все равно не останавливали. Сама скважина находится на земле фермера из Морозовского района. Предприниматель взял участок в аренду на несколько лет.

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