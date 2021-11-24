Новости Ростовской области на 24 ноября 2021: топ главных событий

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростова-на-Дону 6а 24 ноября 2021:публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло за сутки.

Утром и ночью по Ростовской области ожидаются заморозки. Управление ГО ЧС рекомендует водителям на время отказаться от поездок на личном авто. Необходимо соблюдать скоростной режим и оставлять машину только на парковке.

Заместитель директора автотранспортного предприятия "Янтарь-1" Игорь Осипов не исключил, что в ближайшее время в ростовском общественном транспорте начнут проверять QR-коды. По его мнению, на пассажиропоток эта мера не повлияет.

Новые топ-менеджеры "Ростовводоканала" заявили, что их не пропускают в здание. Они пожаловались на действия действия службы безопасности. Известно, что они не могут попасть на рабочие места с 17 ноября. В связи с этим замглавы администрации по ЖКХ Алексей Пикалов написал заявление в полицию.

После завершения строительства моста на Малиновского могут сохранить ограничения для грузовиков. Начальник департамента автодорог Денис Водопьянов рассказал, что сейчас это решение рассматривается в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону обещают сильный гололед

Спасатели просят жителей быть аккуратным на дорогах. (Подробности)

В Ростове может сохраниться ограничение на проезд грузовиков по мосту Малиновского

Но окончательное решение еще не принято. (Подробности)