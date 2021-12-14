«Меня смешивают с грязью!»: Экс-директора реабилитационного центра подозревают в том, что присвоила одежду для малоимущих

Полиция выясняет, что на самом деле произошло в реабилитационном центре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной скандал вокруг детей из малообеспеченных семей разгорается в Ростовской области. Меньше недели назад в Сети появилось видео, на котором, предположительно, руководитель одного из летних лагерей отдыха вместе с подчиненными изучает детское меню и варианты на нем сэкономить. А страсти вокруг фото роскошного убранства дома главного героя не утихают в городских пабликах до сих пор. Обыски и в лагерях, и дома проходили по подозрению в растрате части денег, выделяемых государством на детский отдых. Однако уголовного дела возбуждено не было.

И вот новая страница. В поле зрения правоохранительных органов региона попала бывший руководитель районного социально-реабилитационного центра для детей. Поводом для проверки, а потом и для возбуждения уголовного дела по статье «Присвоение или растрата» стало подозрение на то, что 37-летняя Елена (имя изменено – прим. ред.) присвоила вещи, которые один из благотворительных фондов передал для нуждающихся детей. Ей грозит штраф до полумиллиона и до шести лет лишения свободы.

Однако сама Елена в беседе с корреспондентом «КП - Ростов-на-Дону» заявила, что никогда бы в жизни не взяла бы то, что предназначается не ей. Более того, уверяет собеседница издания, она сама приносила нуждающимся школьникам одежду.

- У меня трое детей. Поэтому, если я узнавала, что кому-то из детворы нужны вещи, то отдавала то, что носили мои девочки, - говорит женщина.

По словам Елены, благотворительный фонд, расположенный в донской столице, действительно, в свое время передавал одежду в их район.

- Я на тот момент исполняла обязанности директора учреждения. Вещи приняли. Соцработникам поручила раздать одежду по семьям. Расписку у людей о том, что они получили, допустим, свитер, сотрудники центра не брали. Более того, знаю, что были и те, кто отказывался брать одежду от благотворительного фонда, - говорит собеседница издания.

Также Елена предполагает, что обвинить ее в растрате могла уволенная сотрудница центра.

- Я знаю, что на меня писали жалобы во все инстанции. Вот и до полиции дошли, - вздыхает многодетная мать. – Очень больно, что меня смешивают с грязью.

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