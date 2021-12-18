Сахарница времен царской России, ковшик с изумрудами и дамская сумка из чистого серебра: что можно найти в лавке ростовского антиквара

Чего только не найдешь в лавке у антикварщика - от милых безделиц до произведений искусства. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Наверняка в домах у многих есть склад со старыми вещами. Чаще всего они достаются нам по наследству, а потом пылятся в чуланах, подвалах, ну или на балконе вместе с велотренажером, санками и парой банок с соленьями. Мало кто знает, что в этих коробках могут быть самые настоящие исторические находки.

Журналист "КП – Ростов–на–Дону" пообщалась с ростовским антикваром, чтобы узнать, а какие интересные вещицы уже есть в коллекции.

СУНДУК С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ

- Мой дедушка, когда был совсем юным, работал конюхом у местного пана в районе станицы Вешенской, - делится своей историей Эдуард, который вот уже несколько лет находится в поисках уникальных находок. - Когда началось раскулачивание, пан с женой не на шутку испугались, и решили бежать прочь из родных мест. Но перед этим все свои драгоценности они сложили в сундук, и на рассвете закопали его под одним из деревьев, а дедуля стал невольным свидетелем этого. С тех пор он частенько навещал те места. И даже в 50-х, спустя много лет после произошедшего, дедушка возвращался под Вешенскую, чтобы понять, где именно мог быть закопан клад.

С каким изяществом выполнялись любые предметы быта! Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Эту историю дедуля рассказал маме, а та - мне. Помню, что очень загорелся идей найти загадочный сундук. Было решено: как только вырасту, куплю прибор и поеду туда. И в 2004-м, наконец, сбылась детская мечта: я приобрел свой первый металлоискатель. Ну, как вы понимаете, такое в обычном магазине не продается, пришлось найти специализированное место. А там - что продавец, что покупатели - будто бы только вышли с собрания анонимных кладоискателей. Эти люди просто одержимы поисками всякого разного. Я и примкнул к ним из академического интереса. Хотелось узнать, как все это работает, и где лучше искать.

РОМАНТИЧНЫЙ КЛАДОИСКАТЕЛЬ

- В компании новых друзей, и с лицом самого настоящего исследователя начал разведку местности. По началу, попадались какие-то монетки. Чтобы узнать в чем их ценность, я изучал историю. А к 2007 собралась небольшая коллекция. Дай, думаю схожу в антикварную лавку прицениться: что там можно за них выручить.

На месте познакомился с хозяйкой лавки, со временем даже стали хорошими приятелями, ведь были на одной волне. Тогда казалось, что романтичный кладоискатель – это скорее хобби, чем работа. Поэтому, чтобы были деньги, я занимался машинами. Неделю - в офисе, зато по воскресеньям - прибор в руки и, скорее, собирать монетки в полях. Душа поет: хорошо!

Это - явно не та женская сумочка, в которую поместится все. Маленькая, но тяжелая - из серебра! Фото: КАКАСЬЕВА Александра

А в 2017 году бросил автобизнес, сменил сначала одну работу, потом другую. Но все это было не то. Параллельно поддерживал связь с хозяйкой того антикварного магазина. Когда было особенно тяжело, приезжал к ней в гости: посидим, поболтаем. Вся эта атмосфера старинных предметов вокруг успокаивала и завораживала. А спустя два года в одну из таких встреч я решил спросить:

- Статуэтки вообще, как? Хорошо продаются? Много желающих звонят?

А она отвечает: "Мол нет. Это, скорее, воля случая. Придут посетили, возможно, продам что-то, а нет - так нет". Тогда я посоветовал ей выставить фигурки на сайте.

- Что ты умничаешь, возьми да выстави, - выдала приятельница

Я так и сделал. И что вы думаете? Продал уже через пару дней. Эта была фарфоровая статуэтка каподимонте. Заработали тогда первые 5 тысяч рублей. На радостях прибежал к ней, сфотографировал еще много разных предметов, запустил страницу в Инстаграм. В шапке указал: «Куплю и продам старинные вещи». Так и пошли продажи. Правда, небольшие, но уже - неплохо. Длилось это счастье до 2020 года, а затем наступил карантин и все магазины закрылись.

Духи, лекарства - у всего своя цветная скляночка. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

РАРИТЕТ, ЗАВАЛЯВШИЙСЯ НА ПОЛКАХ

- Тогда я устроился в агентство недвижимости, понемногу продавал квартиры. Время было сложное. А тут вижу, что аккаунт в Инстаграме начал набирать обороты. Народ находил не только нашу страницу, но и объявления на сайтах. Звонили и предлагали выкупить у них раритет, завалявшийся на полках.

Раз за разом попадались очень интересные экземпляры: те, что имеют реальную историческую ценность. В какой-то момент этих находок оказалось так много, что пришлось открыть небольшую комнату-склад в одном из офисных центров. Чуть позже представители московского аукциона пригласили выставлять товар и на их площадке. Сейчас именно там и идут основные продажи.

А помните как в детстве украшали елку старыми стеклянными игрушками, что остались еще от бабушек? Фото: КАКАСЬЕВА Александра

СТАВКИ ОКОНЧЕНЫ, СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ

- На самом деле аукционы уже давно не те, что показывают в фильмах. Сейчас многие перешли в онлайн, а там есть и сайт, и контактная информация. Отправляешь фотографии товара на продажу, администраторы их публикуют. Около 10 дней объявление висит на сайте, а потом назначают день торгов. В онлайн-формате люди предлагают свои ставки, а после, как и на любых аукционах, лот достается тому, чья сумма оказалась больше. Далее приезжает курьер и все это забирает.

Правда есть в моем «сундуке» особенно дорогие экземпляры, и дело тут далеко не в финансовой стороне. Например, около восьми лет назад на чердаке в одном из домов я нашел антикварную подвеску с изображением Луизы Прусской. Выполнена она из серебра 84 пробы, тонкая роспись по фарфору, а сверху - запеченная глазурь.

Знаю, что это оригинал, возможно, кому-то была подарена еще в те далекие времена. Вообще сама личность Прусской очень интересная, ее называли ангелом кротости, мягкости и величия. В 1793 Принцесса Луиза Августа стала супругой прусского короля Фридриха Третьего, а в Российской истории она известна как бабушка императора Александра II. Кстати, буквально пару месяцев назад еще одну значимую позицию выкупил питерский музей. Это был портсигар 1870 года с изображением Александра II.

Серебряный ковшик с золочением, инкрустированный молодыми изумрудами. Что же им черпали? Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ДЛЯ ЭСТЕТИКИ И СТАТУСНОСТИ

- Сейчас у меня больше сотни интересных вещей. Например, аптечные пузырьки с гербом царской России. Раньше в них разливали всевозможные жидкости и лекарства. Нашел их при очередных раскопках. Кстати, работы по поиску происходят только с разрешения хозяина земли. В основном, это фермерские угодья.

А еще в моей коллекции есть уникальный аксессуар - театральная сумочка эпохи 20-30-х годов прошлого века. Она полностью выполнена из серебра 800 пробы, вес - 300 граммов. Думаю, дамы из высшего общества носили в ней свои туалетные принадлежности. Но чем-то тяжелым явно не нагружали, такой аксессуар больше для эстетики и статусности. Кстати, принцип ее плетения немного напоминает кольчугу: сначала изготавливались кольца, а потом создавался сам узор.

Принцесса Луиза Августа стала супругой прусского короля Фридриха Третьего, а в Российской истории она известна как бабушка императора Александра II. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

БЫТЬ АНТИКВАРЩИКОМ – ЭТО ЗАВИСИМОСТЬ

- Какое-то время назад знакомый антиквар решил полностью распродать свое «злато». Позвонил мне, и говорит, а не хочешь выкупить сахарницу времен царской России? И, когда поступают такие предложения, даже неприлично отказываться, ведь это самое настоящее произведение искусства! Только представьте - 385 граммов чистого серебра 84 пробы. Работа рук Павла Федоровича Сазикова, ювелира и поставщика двора его величества. На этой сахарнице даже сохранилось клеймо пробирного мастера Эдуарда Федоровича Бранденбурга.

А в прошлом году я приобрел удивительный ковшик, примерно, 1898-1912 года выпуска. На нем - клеймо ювелира Николая Николаевича Зверева, больше 100 граммов серебра, а ручка инкрустирована пятью молодыми изумрудами.

Но это лишь малая часть коллекции. Кажется, и нескольких дней не хватит, чтобы рассказать обо всех. Для кого-то эти вещи - просто старый хлам, запылившийся на полках, а для меня - самое настоящее сокровище. Ведь быть антикварщиком – это зависимость, один раз попробуешь, и дальше уже навсегда.

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