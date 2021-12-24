«Счастливой новой жизни, малышка!»: Люди не надеялись, что Черри выживет, а дворняга вернулась с того света и обрела семью

у этой рыжей малышки был всего один шанс на спасение. Фото: Реабилитационный центр для бездомных животных города Шахты

Историю крошечной собаки по кличке Черри волонтеры пересказывают с дрожью в голосе. Шутка ли, у этой рыжей малышки был всего один шанс на спасение из тысячи. А в итоге она не только выжила после жуткого ДТП, но и впервые в жизни обрела настоящий дом и любящих хозяев.

- Ведь не зря все это было, - счастливо улыбается директор Реабилитационного центра для бездомных животных города Шахты Ольга Мосиюк, которая месяцы напролет выхаживала беднягу. – Теперь-то уж точно будет ХОРОШО! Дай бог, малявочка!

«ШАНСОВ - ВООБЩЕ НИКАКИХ!»

Эта история случилась аккурат на 1 июня – в День защиты детей. Возле школьного двора в поселке Майском дети нашли истекающую кровью дворнягу. Беднягу сначала сбила машина, а после несколько метров протащила ее по асфальту. Итог – открытая черепно-мозговая травма и трещина в черепе толщиной с палец.

Кто-то из детей со слезами и надрывом в голосе прокричал в трубку: «Помогите спасти собаку!». И волонтеры тут же примчались на место ЧП.

- Собака лежала в крови в состоянии тряпочки – она не подавала признаков жизни, только дышала, - рассказала Ольга Мосиюк. – Мы отвезли ее к ветеринару. Но, только увидев ее, доктор сказала: «Шансов тут вообще никаких!». Зрачки не реагировали на свет. Это был живой труп.

Черри настрадалась за свою недолгую собачью жизнь. Фото: архив Реабилитационного центра для бездомных животных города Шахты

ВСЕ ЖДАЛИ ЭТОГО

Через несколько дней волонтеры забрали ее в центр. Малышке было чуть больше года.

- Собака не ела, не пила. Неделю мы ставили ей капельницы, кормили из шприца, а потом она начала нам помогать, - вспоминает Ольга. – Где-то языком поддерживала шприц, стала поднимать голову, потом начала садиться и, наконец, пошла. Правда, голову она всегда загадочно держала на бок - будто прислушивалась. А двигалась словно по замкнутому кругу, который сама себе нарисовала. Правда, уже через несколько месяцев Черри – так мы ее назвали - вернулась к полноценной жизни – бегала, прыгала и играла как все.

А буквально на днях позвонили люди со словами: хотим взять в дом небольшую собачку. Как только они увидели нашу Черри, она им сразу полюбилась.

- Она ждала этого полгода! – не скрывает своих эмоций Ольга. - Чудеса должны случаться! Сначала ей повезло, и она выжила, а теперь вот ее забрали в семью, в дом! У меня нет слов, я счастлива!

ПУСТЬ РАВНОДУШИЯ БУДЕТ МЕНЬШЕ

К слову, сейчас в центре живут 400 собак. И, конечно, волонтеры мечтают о том, чтобы у каждого их питомца была своя любящая семья. Иногда для этого даже везут своих подопечных к стилисту. Не так давно фокус сработал: из мохнатого с завалявшейся шубкой метиса получилась трогательный болонка-пудель Чебурашка. Теперь маленький кудрявый друг гуляет и смотрит мультики вместе с хозяином.

Единственное, о чем жалеет Ольга, так это о человеческом равнодушии и мечтает, чтобы в новом году его было как можно меньше.

- Когда наступают морозы, проблемы животных начинают бросаться в глаза, - вздыхает она. - Не так давно мы узнали, что собака с огромной опухолью уже месяц живет на улице. Она старая, и ей явно нужна помощь. Прохожие просто проходили мимо, мы же узнали о ней недавно, когда на дворе - минус 17 градусов. Ни нервов, ни слов не хватает! Но если ей в жизни не повезло, то пусть она хоть спокойно и достойно встретит старость.

КСТАТИ

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