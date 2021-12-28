«Новый год встретят без мамы»: как сейчас живут дети из Ростовской области, обвинившие самого родного им человека в избиении

Новогоднюю ночь ребята, которых регулярно била мать, проведут в социально-реабилитационном центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в конце ноября этого года в поле зрения сотрудников полиции и следственного комитета оказалась мать шестерых мальчиков и одной девочки из сельского поселения в Октябрьском районе Ростовской области. Восьмилетний сын пожаловался соседке на то, что Анжела Иванова (имя изменено – прим. ред.) часто бьет его, практически не кормит, да и вообще не относится как к родному и не любит. Станичница сняла рассказ школьника на видео и показала его полиции. Это стало поводом для работы правоохранительных органов.

Вскоре после начала работы следователей детей у матери забрали и поместили в социально-реабилитационный центр.

Кстати, ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщала, что всего у Анжелы семеро детей, но трое старших живут с отцом в другом городе.

По словам источника в правоохранительных органах региона, во время проверки выяснилось, что дети месяцами не ходили в школу, а младшего женщина не торопилась отдавать в первый класс. Для того, чтобы не отравлять сына в школу с семи лет, Анжела даже оформила ему справку о том, что ребенок отстает в развитии.

Вот уже месяц как дети живут в социально-реабилитационном центре. За все это время, по словам сотрудников учреждения, мать их так и не навестила.

Новогоднюю ночь ребята также проведут вдали от дома. В социально-реабилитационном центре предположили, что женщина вряд ли передаст ребятам новогодние презенты.

Также сотрудники учреждения отметили, что ребенок, пожаловавшийся на то, что мать регулярно бьет, вначале был очень зажат.

- Он практически не разговаривал ни с кем, был как волчонок. Но сейчас немного оттаял и начал улыбаться, - сказали в социально-реабилитационном центре.

А источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что после январских каникул состоится суд, во время которого станет ясно, лишат ли Анжелу родительских прав или нет.

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