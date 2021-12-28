«Ситуация непростая, но контролируемая»: как ростов чистят после мощного снегопада

В уборке улиц будет задействовано более 200 единиц техники Фото: Кристина Круговых

60 миллиметров осадков, что является почти что месячной нормой осадков для декабря в Ростове, выпало на город за два дня. Ликвидации последствий непогоды был посвящен штаб в администрации Ростова-на-Дону, где с докладами выступили руководители основных городских служб сферы ЖКХ, транспортники, представители здравоохранения, образования, ГО и ЧС, а также районы донской столицы. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем инстаграм-аккаунте.

- Ситуация непростая, но контролируемая, - считает глава администрации города. - Поставил задачу максимально быстро привести город в порядок. Подрядчик, который занимается уборкой территорий, заверил, что за ночь вывезет весь снег с дорог категории А, Б, расчистит перекрестки, остановочные комплексы. Будет задействовано более 200 единиц техники.

После уборки улиц валы снега остаются на обочинах, и переходить дорогу стало непросто. Фото: ШИЛЯЕВА Анна

Также градоначальник обратил внимание, что снег нужно убрать до того, как он начнет таять, чтобы избежать подтоплений и гололедицы. Уже в среду, 29 декабря, синоптики прогнозируют температуру выше нуля.

- Массово вывозить снег начнут после 22 часов. Пока же в основном его сгребают, - уточнил градоначальник. - Параллельно продолжается обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. На наиболее опасных спусках и подъемах применили жидкий бионорд – он действует быстрее обычного.

За движением транспорта следит назначенная рабочая группа. Светофоры при необходимости регулируются в ручном режиме, замедляя или ускоряя потоки транспорта на загруженных участках.

- Дополнительно поручил расчистить до утра улицы, где зафиксировано увеличение интервалов движения общественного транспорта. Особенно это касается микрорайона Суворовского, - добавил глава. - Так что желаю всем ответственным работникам продуктивной рабочей ночи.

Итоги ночной работы по уборке снега подведут в администрации уже завтра, в девять утра.

Итоги ночной работы по уборке снега подведут в администрации утром 29 декабря Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

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