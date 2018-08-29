Бердыев высказался о "Ростове" Карпина

СЕГОДНЯ 16:52 2018-08-29T16:52:10+03:00

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29 августа состоялась открытая тренировка футбольного клуба "Рубин" в преддверии матча с "Ростовом", который пройдет в ближайшую пятницу, 31 августа, на стадионе "Ростов-Арена". Главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев (и экс-наставник "желто-синих", с именем которого связаны наивысшие достижения донского клуба: серебряные медали чемпионата России и выступление в Лиге чемпионов) высказался о выступлении своей бывшей команды в текущем сезоне:

- Насколько поменялся "Ростов"? "Ростов" действительно поменялся, сейчас это более мобильная команда. Карпину нужно было время для становления команды, прошлый год ушел на это. Сейчас мы видим уже другой, более мобильный, дисциплинированный «Ростов», который знает, как играть в той или иной ситуации, - цитирует Курбана Бердыева официальный сайт "Рубина".

Также Курбан Бердыев сообщил СМИ, что в пятничной встрече не примут участие вратарь Сослан Джанаев (травма плеча) и полузащитник Хорен Байрамян (принадлежит "Ростову", не может играть по условиям арендного соглашения).

После пяти туров ФК "Ростов" занимает третье место в чемпионате России (12 очков в активе), ФК "Рубин" - седьмое (шесть очков).