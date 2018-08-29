Ростов - Рубин 31 августа 2018: прогноз на матч

СЕГОДНЯ 12:13 2018-08-29T12:13:47+03:00

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Матч 6-го тура чемпионата России Ростов - Рубин (Казань) 31 августа 2018, прогноз на матч дал экс-защитник московского "Спартака", "Терека" и "Ростсельмаша" Александр Бондарь:

- Думаю, будет нулевая ничья, - сказал эксперт "КП". - Очень тяжело что-то предсказывать в этом противостоянии. Вспомните, как вся страна говорила, что "Ростов" обыграет "Крылья Советов". И что в итоге вышло ("желто-синие" проиграли на своем поле 0:1, - прим. авт.) И "Ростов", и "Рубин" предпочитают играть "вторым номером", занимая выжидательную позицию. Плюс стандартные положения, которым и Валерий Карпин, и Курбан Бердыев уделяют много внимания. Но, как мне кажется, в пятницу "первым номером" особо никто не захочет играть. Поэтому вероятно будет ничья - 0:0.

Матч Ростов - Рубин пройдет в ближайшую пятницу, 31 августа, на стадионе "Ростов-Арена". Начало поединка - в 19:30. Встречу обслужит рефери из Москвы Алексей Еськов. Болельщики "желто-синих" активно раскупают билеты на игру, по данным на вчерашний день, их уже было продано около 30 тысяч (арена вмещает 45 тысяч зрителей). Тем временем, в этот день будет ограничено движение транспорта. График вы можете посмотреть здесь.

После пяти туров "Ростов" занимает третье место в чемпионате России (12 очков), казанский "Рубин" - седьмое (шесть очков).