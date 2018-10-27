Ростов - Анжи 27 октября 2018: Сигурдарсон открыл счет в матче [видео]
27 октября 2018 на "Ростов-Арене" проходит матч 12-го тура чемпионата России Ростов - Анжи
Автор гола - Бьорн СигурдарсонФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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27 октября 2018 на стадионе "Ростов-Арена" встречаются Ростов - Анжи. На 38-й минуте встречи счет открыл исландский легионер "желто-синих" Бьорн Сигурдарсон. Последовала подача с углового в исполнении Артура Юсупова, и Сигурдарсон, выпрыгнув выше всех на ближней штанге, четким ударом головой поразил цель: 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Предматчевое интервью защитника "Ростова" Арсения Логашова.
Стартовые составы команд.
Ростов - Анжи 27 октября 2018: Бьорн Сигурдарсон открывает счет в матче .Бьорн Сигурдарсон открывает счет в матче.
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