2018-10-27T20:03:24+03:00
Спорт

Ростов - Анжи 27 октября 2018: Сигурдарсон открыл счет в матче [видео]

27 октября 2018 на "Ростов-Арене" проходит матч 12-го тура чемпионата России Ростов - Анжи
Виктор ГОВОРОВ
Поделиться:
Автор гола - Бьорн СигурдарсонАвтор гола - Бьорн СигурдарсонФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

27 октября 2018 на стадионе "Ростов-Арена" встречаются Ростов - Анжи. На 38-й минуте встречи счет открыл исландский легионер "желто-синих" Бьорн Сигурдарсон. Последовала подача с углового в исполнении Артура Юсупова, и Сигурдарсон, выпрыгнув выше всех на ближней штанге, четким ударом головой поразил цель: 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Предматчевое интервью защитника "Ростова" Арсения Логашова.

Стартовые составы команд.

Ростов - Анжи 27 октября 2018: Бьорн Сигурдарсон открывает счет в матче .Бьорн Сигурдарсон открывает счет в матче.

Еще больше материалов по теме: «ФК Ростов. Сезон 2018/2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Яркий перфоманс болельщиков "Ростова" после гола Сигурдарсона [видео]
В Ростове-на-Дону предлагают построить новые дороги к жилому кварталу на Вертолетном поле
Ростов - Анжи 27 октября 2018: Песьяков сменил Абаева в воротах, Ионов остался в запасе
Ростов - Анжи 27 октября 2018: Арсений Логашов вспомнил золотые времена махачкалинцев
Разработка проекта метротрама в Ростове-на-Дону начнется со следующего года
Из Ростова-на-Дону на устранение последствий стихии в Краснодарском крае направлены дополнительные силы МЧС
В Ростове-на-Дону треть продаваемой шаурмы оказалась опасной для здоровья
"Призрачный гонщик": В центре Ростова-на-Дону легковушка, загоревшись на ходу, врезалась в столб
В Ростовской области задержали карманницу, орудовавшую в общественном транспорте
Из Москвы в Ростов-на-Дону отправлена первая партия троллейбусов, переданных «по наследству»
Частную клинику в Ростовской области наказали за просроченные лекарства
В Таганроге молодой водитель на Hyundai насмерть сбил женщину на зебре
РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед футболистом Евгением Макеевым
В Ростове-на-Дону на одной из улиц на Западном изменится схема движения
«Ростов» - «Анжи» 27 октября 2018: болельщиков развезут бесплатные шаттлы
Ростов-на-Дону украсят к Новому году за 9,6 млн рублей
Из-за ЧП в Туапсе изменилось движение «Ласточек»
Пропал 10 октября: донской следком возбудил уголовное дело по факту убийства подростка
«Шикарная!»: Жена Диброва опубликовала фото в кружевном топике