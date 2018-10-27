Ростов - Анжи 27 октября 2018: Сигурдарсон открыл счет в матче [видео]

27 Окт. 19:42 2018-10-27T20:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

27 октября 2018 на стадионе "Ростов-Арена" встречаются Ростов - Анжи. На 38-й минуте встречи счет открыл исландский легионер "желто-синих" Бьорн Сигурдарсон. Последовала подача с углового в исполнении Артура Юсупова, и Сигурдарсон, выпрыгнув выше всех на ближней штанге, четким ударом головой поразил цель: 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Предматчевое интервью защитника "Ростова" Арсения Логашова.

Стартовые составы команд.