"Ростов" снова сыграет с "Краснодаром" уже 5 декабря

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-07T13:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб "Ростов" сообщил, что определились даты следующих игр в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России, куда "желто-синие" вышли, победив питерский "Зенит". Жеребьевка определила, что их следующим противником станет ФК "Краснодар", с которым ростовчане не так давно сыграли вничью (2:2).

- Это интересно с точки зрения футбола, но мы бы хотели другой жребий. "Краснодар" — не самый приятный соперник, - прокомментировал жребий главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Итак, первый матч четвертьфинала пройдет на стадионе "Краснодар" 5 декабря. Второй - на "Ростов-Арене", но уже в следующем году, 23 или 24 февраля.