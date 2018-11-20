Звезда Playboy Мария Лиман отправилась в магазин в сексуальном топике
Звезда журнала Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман, которая регулярно радует поклонников фотографиями своего сексуального тела, выложила вполне обычный снимок. Знойная красавица традиционно пожелала подписчикам в Instagram спокойно ночи, но не в нижнем белья, а в джинсах и топике, да еще в гипермаркете, куда, судя по ее словам, пришла за стиральным порошком.
- Сегодня большая стирка. Останутся грязными только ваши мысли, - подписала фотографию известная модель.
Правда и тут Мария умудрилась продемонстрировать свою потрясающую фигуру, присев и выгнув спинку. Поклонники во всего мира тут же написали сотни восхищенных комментариев, но многих заинтересовал и сам магазин, в виду того, что там можно встретить такую красотку.
- Где этот гипермаркет? Я хочу тебя увидеть там, - начали спрашивать подписчики.
- А в какой магазин ты ходила, мать?
- Что-то никогда не встречаю таких покупателей. Эх...