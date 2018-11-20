Звезда Playboy Мария Лиман отправилась в магазин в сексуальном топике

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-20T11:37:23+03:00

Мужчины теперь ищут магазин, в котором закупается красавица, чтобы встретить ее там

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Звезда журнала Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман, которая регулярно радует поклонников фотографиями своего сексуального тела, выложила вполне обычный снимок. Знойная красавица традиционно пожелала подписчикам в Instagram спокойно ночи, но не в нижнем белья, а в джинсах и топике, да еще в гипермаркете, куда, судя по ее словам, пришла за стиральным порошком.

- Сегодня большая стирка. Останутся грязными только ваши мысли, - подписала фотографию известная модель.

Правда и тут Мария умудрилась продемонстрировать свою потрясающую фигуру, присев и выгнув спинку. Поклонники во всего мира тут же написали сотни восхищенных комментариев, но многих заинтересовал и сам магазин, в виду того, что там можно встретить такую красотку.

liman_maria Сегодня большая стирка Останутся грязными только Ваши мысли Good night

- Где этот гипермаркет? Я хочу тебя увидеть там, - начали спрашивать подписчики.

- А в какой магазин ты ходила, мать?

- Что-то никогда не встречаю таких покупателей. Эх...