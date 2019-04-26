2019-04-26T15:23:32+03:00
Общество

Владимир Сакеллариус вновь покидает пост замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ

Об этом сообщают деловые СМИ
Илья БОГОМОЛОВ
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Владимир Сакеллариус действительно считается одним из лучших профессионалов в сфере ЖКХ.Владимир Сакеллариус действительно считается одним из лучших профессионалов в сфере ЖКХ.Фото: Правительство РО
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Ростовские СМИ сообщают о втором уходе замглавы администрации донской столицы по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса. Официально мэрия еще не подтверждает эту информацию, но издание Donnews, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что чиновник уходит вслед за бывшим градоначальников Виталием Кушнаревым и сегодня, 26 апреля, дорабатывает последний день.

Напомним, Сакеллариус занимал свой пост с мая 2017 года. До этого он был директором рынка в Ворошиловском районе и депутатом Законодательного собрания Ростовской области. Летом 2018-го прокуратура через суд добилась увольнения чиновника по причине утраты доверия. Дело было связано с его сыном, который являлся руководителем управляющей компании. Но уже в конце года Виталий Кушнарев вернул своего зама на должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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