2019-05-30T16:04:52+03:00
Общество

«Не понимаю, что происходит»: суд отказался отпустить замгубернатора Сергея Сидаша из СИЗО под подписку о невыезде

Апелляционная инстанция отклонила ходатайство адвокатов чиновника, обвиняемого по коррупционной статье
Александр СТЕПАНОВ
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В доме и на работе у Сидаша прошли обыски.В доме и на работе у Сидаша прошли обыски.
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Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов заместителя губернатора донского региона по строительству и ЖКХ Сергея Сидаша, арестованного по подозрению в совершении коррупционного преступления, об изменении ему меры пресечения, однако отказался его удовлетворить.

- Постановление Ленинского районного суда (который вынес решение об аресте Сидаша. - прим. ред.) о содержании Сидаша С.Б. - оставить в силе, апелляционную жалобу — без удовлетворения, - объявил судья по итогам заседания.

Чиновнику, напомним, вменяется статья УК РФ «Превышение должностных полномочий (с причинением тяжких последствий)», речь идет об уголовном деле, получившем в СМИ название «о золотом песке»: по версии следствия, Сидаш вместе с экс-министром Николаем Безугловым и директором «Ростовоблстройзаказчика» Сергеем Мищенко (оба также находятся в изоляторе) участвовали в схеме по подмене стройматериалов при благоустройстве территории «Ростов-Арены» при подготовке стадиона к ЧМ-2018, ущерб составил порядка 223 млн рублей.

Защита, обосновывая необходимость освобождения замгубернатора из-под стражи и содержания его под домашним арестом или подпиской о невыезде, представила в суде положительные характеристики на чиновника из облправительства и донского парламента и сведения о его наградах, а также о плохом состоянии здоровья задержанного. Но судья с этими доводами не согласился.

- Я не признаю себя виновным в предъявленных мне обвинениях, - заявил сам Сидаш, когда ему предоставили слово (общение с ним происходило в режиме видеоконференцсвязи). - Вообще не понимаю, что сейчас происходит. Но все равно готов давать показания и участвовать в следственном процессе.

Как ранее сообщала «КП», Ленинский районный суд в закрытом режиме 21 мая вынес решение о заключении задержанного накануне замгубернатора под стражу на два месяца. Добавим, что при обыске дома у чиновника обнаружили крупную сумму наличных денег, коллекцию дорогих часов, ценности, а также несколько картин с изображением самого Сидаша - и в образе английского лорда, и в роли аристократа начала 19-го века, и в форме военного летчика со звездой Героя Советского Союза времен Великой Отечественной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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