2019-05-31T16:23:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону желающих просят принять участие в субботнике на берегу реки Дон

Желающих ждут на Зеленом острове к девяти часам утра
Ольга ГОПАЛО
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Убирать будут возле воды. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.Убирать будут возле воды. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.
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Сделать любимый город чище сможет каждый ростовчанин. В эту субботу, 1 июня, в городе пройдет очередной субботник, цель которого - очистка берега у воды. Убирать будут территорию Зеленого острова. Желающих будут ждать на лице Окружная, 62 за понтонным мостом к 09:00.

Ожидается, что территорию будут убирать коммунальщики, чиновники и коммерсанты Пролетарского района города, а также специалисты из городского Комитета по охране окружающей среды. Присоединиться к ним может любой.

К слову, с 1 июня в Ростове-на-дону стартует и купальный сезон. В городе будут официально открыты пять пляжей, в том числе и Центральный на улице Левобережной. Кроме того, в городских парках запланированы развлекательные программы для детей и их родителей. А еще в этот день официально запрещено продавать спиртное в магазинах и супермаркетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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