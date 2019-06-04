Губернатор Василий Голубев не поддержал возврат к прямым выборам мэра Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-04T10:21:07+03:00

Но, вместе с тем, дал понять, что требования к претендентам на пост сити-менеджера в процессе конкурсного отбора должны быть жестче

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Глава донского региона прокомментировал инициативу по возврату прямых выборов мэра Ростова-на-Дону — взамен ныне действующей процедуры конкурсного отбора, на чем настаивает оппозиция.

- Что касается моего мнения по выборности (градоначальника), то сегодня мы живем в условиях закона, который был принят депутатами Законодательного собрания: определена именно такая процедура, что главы администраций (городов) назначаются депутатами думы - после прохождения различных квалификационных требований, - заявил Василий Голубев в эфире телеканала "Дон-24". - И я считаю, что эта система может работать.

С другой стороны, уточнил губернатор, конкурсная комиссия, которая, собственно, и наделена полномочиями по определению наиболее достойных кандидатур, должна «более качественно» подходить к этой процедуре.

- Конечно, ростовчане правильно предъявляют требования к власти: главное, чтобы руководитель горадминистрации профессионально выполнял задачи по обеспечению функционирования всех систем города, - подчеркнул Голубев. - И я такой порядок (конкурсного отбора) на данном этапе поддерживаю, он может быть эффективным.

Прямые выборы мэра Ростова-на-Дону были упразднены в 2014-м: последним избранным градоначальником, таким образом, стал Михаил Чернышев, который, покинув пост, перешел работать заместителем губернатора, а затем был избран депутатом Госдуму. Руководство южной столицей разделили на два направления: есть глава города — председатель гордумы, а есть глава администрации, или сити-менеджер, поскольку его основная функция — управление. Так вот, сити-менеджера стали определять по конкурсу — специальной комиссией в составе десяти человек, после чего победителя утверждают депутаты гордумы.

За эти четыре с небольшим года в кресле градоначальника успели побывать два человека: сначала Сергей Горбань, экс-вице-губернатор, затем - Виталий Кушнарев, ранее бывший министром транспорта региона. Оба покинули пост, не доработав до конца срока полномочий.

Новый конкурс на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону назначен на октябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU