«Ноги видно из космоса»: Поклонники похвалили третью жену футболиста Тарасова за модный образ

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-06T13:20:01+03:00

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Сколько веревочки не виться, а концу быть, - гласит народная поговорка. Похоже, сработала она и в отношении четы Тарасовых. Больше года хейтеры не давали покоя его третьей супруге Анастасии из небольшого города Сальск Ростовской области. Но своей красотой донская модель, видимо, очаровала еще и их. Сейчас футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отдыхает с супругой и маленькой дочкой в Турции, откуда и появляются свежие снимки. И, надо сказать, вместо того, чтобы критиковать образы жены-модели — как это было на протяжении нескольких месяцев, ее наоборот похвалили за модные образы.

kostenko.94 Ещё в детстве к нам приходит понимание, Как приятно и дорого внимание

- Еще в детстве к нам приходит понимание, как приятно и дорого внимание, - подписала Анастасия фотографию в коротеньких шортиках, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги.

- Видела вас сегодня. Из толпы выделялась красивая и нежная девушка, - написала одна из ее подписчиц.

- Настя ты красивая и очень скромная, другие бы на твоем месте каждый день по десять фото и 100 раз сторис сняли бы, а ты, красотка, не живешь и не дышишь Инстаграмом, - похвалила еще одна.

Среди комментариев были и такие: «Очень стильная», «Ох, ноги», «Ноги видно из космоса» и «Настя, ждем фото на фоне заката».

kostenko.94 Просто и без слов Чудесный купальник и туника

ИСТОЧНИК KP.RU