«Ноги видно из космоса»: Поклонники похвалили третью жену футболиста Тарасова за модный образ
Сколько веревочки не виться, а концу быть, - гласит народная поговорка. Похоже, сработала она и в отношении четы Тарасовых. Больше года хейтеры не давали покоя его третьей супруге Анастасии из небольшого города Сальск Ростовской области. Но своей красотой донская модель, видимо, очаровала еще и их. Сейчас футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отдыхает с супругой и маленькой дочкой в Турции, откуда и появляются свежие снимки. И, надо сказать, вместо того, чтобы критиковать образы жены-модели — как это было на протяжении нескольких месяцев, ее наоборот похвалили за модные образы.
- Еще в детстве к нам приходит понимание, как приятно и дорого внимание, - подписала Анастасия фотографию в коротеньких шортиках, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги.
- Видела вас сегодня. Из толпы выделялась красивая и нежная девушка, - написала одна из ее подписчиц.
- Настя ты красивая и очень скромная, другие бы на твоем месте каждый день по десять фото и 100 раз сторис сняли бы, а ты, красотка, не живешь и не дышишь Инстаграмом, - похвалила еще одна.
Среди комментариев были и такие: «Очень стильная», «Ох, ноги», «Ноги видно из космоса» и «Настя, ждем фото на фоне заката».
ИСТОЧНИК KP.RU