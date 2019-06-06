2019-06-06T13:20:01+03:00
Общество

«Ноги видно из космоса»: Поклонники похвалили третью жену футболиста Тарасова за модный образ

Хейтеры, похоже, наконец, оставили в покое звездную семью
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Поклонники считают модель и футболиста прекрасной парой. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Поклонники считают модель и футболиста прекрасной парой. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
Изменить размер текста:

Сколько веревочки не виться, а концу быть, - гласит народная поговорка. Похоже, сработала она и в отношении четы Тарасовых. Больше года хейтеры не давали покоя его третьей супруге Анастасии из небольшого города Сальск Ростовской области. Но своей красотой донская модель, видимо, очаровала еще и их. Сейчас футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отдыхает с супругой и маленькой дочкой в Турции, откуда и появляются свежие снимки. И, надо сказать, вместо того, чтобы критиковать образы жены-модели — как это было на протяжении нескольких месяцев, ее наоборот похвалили за модные образы.

kostenko.94kostenko.94
Ещё в детстве к нам приходит понимание, Как приятно и дорого внимание
27144 отметок «Нравится»82 комментариевInstagram

- Еще в детстве к нам приходит понимание, как приятно и дорого внимание, - подписала Анастасия фотографию в коротеньких шортиках, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги.

- Видела вас сегодня. Из толпы выделялась красивая и нежная девушка, - написала одна из ее подписчиц.

- Настя ты красивая и очень скромная, другие бы на твоем месте каждый день по десять фото и 100 раз сторис сняли бы, а ты, красотка, не живешь и не дышишь Инстаграмом, - похвалила еще одна.

Среди комментариев были и такие: «Очень стильная», «Ох, ноги», «Ноги видно из космоса» и «Настя, ждем фото на фоне заката».

kostenko.94kostenko.94
Просто и без слов Чудесный купальник и туника
46684 отметок «Нравится»288 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Как он влюблен»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева поделилась трогательным семейным фото
«Вы в отличной форме»: «Миссис Россия» Полина Диброва очаровала подписчиков любимым фото в купальнике
В Таганроге во время аварии пострадала беременная девушка
На рынках Ростова-на-Дону изъяли больше тонны ранних овощей, в которых нашли нитраты
В Ростовской области будут судить мужчину, который дал взятку госавтоинспектору
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2019: где и когда
В Ростовской области ищут 56-летнего Николая Кривошлыкова
В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме пострадал человек
В ФК "Ростов" назначили нового гендиректора
На восстановление домов в городе Шахты, где от взрыва бытового газа погибли пять человек, потратят 42 миллиона
«Ростелеком» прогнозирует в течение двух лет запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования
В Ростове-на-Дону на Мадояна сбили пешехода
Звезда Playboy подтвердила, что ей предложили работу в мэрии Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону за мошенничество на 30 млн рублей задержан подрядчик по расчистке русла реки Темерник
Участники Форума «Дни PR» отправились в космос и изучили технологии будущего
Кутюрье Валентин Юдашкин вручил ростовчанке корону