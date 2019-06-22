В Аксайском районе потушили крупный ландшафтный пожар, из-за которого Ростов заволокло дымом

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-22T18:24:58+03:00

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В субботу, 22 июня, спасатели потушили крупный ландшафтный пожар у хутора Пчеловодный Аксайского района.

- В 16:50 огонь был локализован, в 17:31 полностью ликвидирован, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области, добавив, что в тушении участвовало свыше 60 спасателей и добровольцев.

Напомним, в Ростовской области ожидают рекордную жару. В связи с этим спасатели даже распространили официальное предупреждение. Ссылаясь на синоптиков, они сообщают, что 22 и 23 июня воздух прогреется до + 40 С.

В связи с этим в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельхозугодьях, на территориях садоводческих и дачных поселков.

ИСТОЧНИК KP.RU