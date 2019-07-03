2019-07-03T21:37:22+03:00
Общество

Территория вокруг "Ростов-Арены" засохла

Без полива высаженный у стадиона газон погиб
Илья БОГОМОЛОВ
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Аллея у "Ростов-Арены". Фото из группы ВК "Ростов Главный".Аллея у "Ростов-Арены". Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Жара окончательно "добила" зелень возле "Ростов-Арены". Растительность, которую перестали поливать, быстро погубил летний зной. Это подтвердили представители Общероссийского народного фронта, которые выехали на левый берег Дона для оценки ситуации. По их данным, погибло 95% кленов, 30% дубов и туй, 50% ив и можжевельников, 90% кустарников и 100% газона.

Активисты сообщили, собираются выехать на субботник, чтобы исправить ситуацию. Мероприятие запланировано на 6 июля, с 8:30. На аллее около стадиона будут проведены очистка территории, полив деревьев и легкое рыхление почвы. Также ОНФ обратился к губернатору региона, чтобы тот повлиял на ситуацию. Дело в том, что земля, о которой идет речь, еще не передана из федеральной в региональную собственность. Выходит, что и полить ее некому, а в результате наследие ЧМ-2018 умирает под лучами солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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