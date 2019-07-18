СМИ: Баста лично займется возрождением футбольного клуба "СКА Ростов"

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-18T13:06:10+03:00

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Рэпер Баста займется судьбой ростовского футбольного клуба СКА. Будучи потомственным болельщиком этой команды, о чем он не раз признавался в интервью, Василий Вакуленко собирается начать некий проект по привлечению инвесторов и возрождению славы донских армейцев. Как пишет издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственные источники, Баста в итоге может даже занять пост одного из руководителей клуба и спонсировать его. В скором времени проект музыканта должен быть представлен спортивной общественности.

Напомним. в советские времена футбольный клуб "СКА Ростов" достигал больших высот: серебро чемпионата СССР 1966 года, Кубок СССР 1981 года. Сейчас же он довольно посредственно выступает в южной группе Первенства ПФЛ (третий по рангу дивизион профессионального футбола России).

Ранее Баста приглашал болельщиков на открытие обновленного стадиона СКА в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU