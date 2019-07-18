2019-07-18T16:44:36+03:00
Происшествия

Житель Новочеркасска сообщил о заминировании автостоянки

Информация оказалась ложной
Илья БОГОМОЛОВ
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Специалисты проверили автостоянку, но ничего не обнаружили.Специалисты проверили автостоянку, но ничего не обнаружили.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Новочеркасске правоохранительные органы проводят проверку в отношении 44-летнего местного жителя, который "заминировал автостоянку". Около 8 часов вечера 17 июля он позвонил по телефону службы "112" и сообщил о том, что на площадке возле здания по улице Мацоты, 54 (магазины) заложено взрывное устройство. Выехавшие на место оперативники прочесали территорию, но никаких опасных предметов не обнаружили. Сейчас выясняется, что побудило мужчину подкинуть стражам порядка ложную информацию.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил "КП", что подозреваемый нигде не работает, ранее имел проблемы с законом из-за вождения в нетрезвом виде.

Напомним, в начале года по Ростовской области прокатилась целая волна телефонных "заминирований". Атаке подверглись школы и торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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