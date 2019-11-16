Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-16T11:25:19+03:00

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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус скептически оценил усилия Василия Вакуленко (Баста) по возрождению ростовского СКА. По мнению футбольного функционера, музыканту попросту не хватает профессиональных компетенций и знаний.

- У нас ведь как таковой нет футбольной экономики. И то, что делает рэпер Баста, — это, по большому счету, детский лепет на лужайке. Единственный очевидный плюс заключается в том, что в СКА взяли спортивным директором отличного менеджера Виктора Панченко, - приводит слова Белоуса портал News.ru.

Кроме того, эксперт поделился своим мнением относительно информации о сложной финансовой ситуации, сложившейся в «Ростове». По его мнению, эта проблема носит комплексный характер и не является типичной только для одного донского клуба.

- Нельзя всех собак вешать на «Ростов», как будто в других регионах ничего подобного нет. Проблема в том, как создать такую систему, которая давала бы возможность частному капиталу проявить неподдельный интерес к футбольным клубам. Какие налоговые преференции бизнесмены могут получить, вкладываясь в футбол, — на землю, на бизнес, еще на что-то. А сейчас что получается: назначили кого-то спонсором принудительно — украли эти деньги. После этого, естественно, этот спонсор наотрез отказывается сотрудничать с клубом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Ростове-на-Дону серьезные бизнесмены ненавидят местный футбольный клуб. Потому что их заставляют отдавать свои кровные деньги непонятно за что, — сказал Белоус.

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Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

Знаменитый российский музыкант и рэп-исполнитель 39-летний уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, который недавно стал владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей футбольной команде новый автобус. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU