Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус скептически оценил усилия Василия Вакуленко (Баста) по возрождению ростовского СКА. По мнению футбольного функционера, музыканту попросту не хватает профессиональных компетенций и знаний.
- У нас ведь как таковой нет футбольной экономики. И то, что делает рэпер Баста, — это, по большому счету, детский лепет на лужайке. Единственный очевидный плюс заключается в том, что в СКА взяли спортивным директором отличного менеджера Виктора Панченко, - приводит слова Белоуса портал News.ru.
Кроме того, эксперт поделился своим мнением относительно информации о сложной финансовой ситуации, сложившейся в «Ростове». По его мнению, эта проблема носит комплексный характер и не является типичной только для одного донского клуба.
- Нельзя всех собак вешать на «Ростов», как будто в других регионах ничего подобного нет. Проблема в том, как создать такую систему, которая давала бы возможность частному капиталу проявить неподдельный интерес к футбольным клубам. Какие налоговые преференции бизнесмены могут получить, вкладываясь в футбол, — на землю, на бизнес, еще на что-то. А сейчас что получается: назначили кого-то спонсором принудительно — украли эти деньги. После этого, естественно, этот спонсор наотрез отказывается сотрудничать с клубом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Ростове-на-Дону серьезные бизнесмены ненавидят местный футбольный клуб. Потому что их заставляют отдавать свои кровные деньги непонятно за что, — сказал Белоус.
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Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Знаменитый российский музыкант и рэп-исполнитель 39-летний уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, который недавно стал владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей футбольной команде новый автобус. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU