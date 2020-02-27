Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов в разгар эпидемии коронавируса поехал в Италию на лечение
В семье ростовской модели Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова, которые недавно стали родителями во второй раз, сейчас не все гладко. Спустя несколько дней после подписания контракта с ФК «Рубин» игрок получил закрытый перелом ноги.
Футболисту потребовалась срочная операция, которую он решил делать в Италии. Сейчас в этой стране наблюдается рост количества заболевших коронавирусом, но этот факт не испугал спортсмена. Совсем недавно игрок оказался в центре скандала из-за шутки, связанной с этим заболеванием.
Дмитрий Тарасов в своем профиле в Instagram опубликовал фотографию из итальянского аэропорта. На фотографии видно, что футболист не забыл надеть защитную медицинскую маску, а также прихватил с собой костыли.
Футболист сделал селфи в аэропорту. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов
Руководство ФК «Рубин» пояснило, что все расходы на лечение будут оплачены клубом. Разрывать контракт с футболистом Дмитрием Тарасовым, который был заключен только до конца сезона, не будут.
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ИСТОЧНИК KP.RU